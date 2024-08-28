İmamoğlu'ndan İstanbul depremi açıklaması: Ülkenin beka sorunudur

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Adıyaman'da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümen toplantısının öncesinde Adıyaman’da CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’yi ziyaret etti.

Tutdere’nin makam odasında basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu TBB’nin ilk destek paketini deprem bölgesinde büyük yara almış olan belediyelere destek amacı ile deprem bölgesinde açıklama kararını bir önceki TBB encümen toplantısında aldıklarını açıkladı.

Bugün aldıkları karar nedeni ile Adıyaman’da olduklarını açıklayan İmamoğlu hem destek paketini hem de geleceğe dair görüşlerini paylaşacaklarını belirtti. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depreme ilişkin açıklamada bulunarak deprem bölgesinde olan tek ülke olmadıklarını bu konuda en kötü sınavı veren ülke olduklarını açıkladı.

“DEPREM BU ÜLKENİN BEKA SORUNUDUR”

Deprem konusunda açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Adıyaman’ı gördükten sonra İstanbul sizi korkutuyor mu? sorusuna yanıt verdi. İstanbul depreminin ülke için beka sorunu olduğunu aktaran İmamoğlu şunları kaydetti:

“İstanbul her anında her saniyesinde bu yönüyle hissettiğimiz ve çalışmaları sürdürdüğümüz bir şehrimiz ama tekrar ifade edeyim bu topyekun bir mücadeledir.

Topyekun mücadele kısmında ne yazık ki halen birlikte hareket edebilme kabiliyetini elde ede edebilmiş değiliz.

Bu tür konularda yani bir memleketin güvenliği, milli bir süreçle ilgili sorumluluğu ki deprem de onlardan birisidir. Beka sorunudur deprem. Özellikle İstanbul… Amasız fakatsız her şeyi bir kenara koyup bir masada her türlü kabiliyeti ile bütün kurumların bir araya gelip bir düzen kurup iş üretmesi gerekir.”