İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na kritik ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), ciddi değişiklerin yaşanması beklenen Tüzük Kurultayı öncesinde dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti.

"KILIÇDAROĞLU TALEPLERİNİ İLETTİ"

Halk TV yayınında konuşan gazeteci İsmail Saymaz, söz konusu görüşmenin dün gece (20 Ağustos) yaşandığını, İmamoğlu'nun garaj kapısını kullanarak Kılıçdaroğlu'nun konutuna girdiğini ifade etti.

Saymaz, kamuoyuna ya da basına duyurulmayan görüşmenin 1 saatten uzun sürdüğünü ve ağırlıklı olarak Tüzük Kurultayı’nın değerlendirildiğini belirtti.

Görüşmede Kılıçdaroğlu’nun taleplerini ilettiği öğrenilirken, iki isim dışında herhangi bir siyasinin görüşmeye katılmadığı belirtildi.

KURULTAY 8 EYLÜL'DE

CHP’nin 8 Eylül’de yapılacak Tüzük Kurultayı'nda Genel Başkan dahil olmak üzere tüm seçilmişlere üç dönem sınırı getirilmesi bekleniyor.

Aday belirlemede ön seçim uygulayıp uygulamama kararının belirli seçim bölgelerinde, "kaybetme riski"nin ortadan kaldırmak amacıyla Genel Başkan'a verilmesi de gündeme gelecek.