İmamoğlu'ndan kritik görüşme. CHP’de kurultaya saatler kala hareketli anlar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ı öncesi Cumhuriyet Halk Partisi’nin Eski Genel Başkanları Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin ile görüştü.

İmamoğlu'ndan kritik görüşme. CHP’de kurultaya saatler kala hareketli anlar

CHP'nin 4-5 kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan, 38. Olağan Kurultay'ı için geri sayım başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı X’den paylaştığı gönderide, CHP’nin kurultayına sayılı saatler kala Cumhuriyet Halk Partisi’nin Eski Genel Başkanları Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin ile görüştüğünü duyurdu.

İmamoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Kurultay öncesi Cumhuriyet Halk Partisi’nin Eski Genel Başkanları Sayın Murat Karayalçın ve Sayın Hikmet Çetin ile buluşarak kurultay ve divan deneyimlerini dinledim.”

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