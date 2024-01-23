İmamoğlu’ndan Kurum’a Kanal İstanbul yanıtı. 'Bak bak bak... Seçim nelere kadir

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, Yedikule gençlik Spor Tesisi açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. DEM Partinin İstanbul’da aday olarak Başak Demirtaş’ı göstereceğine ilişkin yorum yapmasının doğru olmayacağını ifade eden İmamoğlu: “Bir adayın yorum yapması doğru bir şey değil. Bu durum DEM Parti’nin karar vereceği bir durum benim yorum yapmam doğru değil” şeklinde konuştu.

“BAK BAK BAK.. SEÇİM NELERE MUKTEDİR!”

AKP’nin İBB adayı olarak gösterdiği Murat Kurum, AKP’nin mega projesi olarak gösterdiği ve vatandaşından bilim adamlarına kadar hemen herkesin karşısında durup eleştirdiği “Kanal İstanbul” hakkında kendisine yöneltilen bir soru karşısında kaçamak bir şekilde yanıt verip, “İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey bizim gündemimizde olmayacak dedik” ifadelerini kullanmıştı.

Bu cevabın ardından Kurum’un sözleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na soruldu.

İmamoğlu, Kurum’un yanıtı karşısında şu cevabı verdi:

"Bak bak bak bak diye bu cevabı değerlendiriyorum. Seçimler nelere muktedir, oy almak nelere muktedir. Bu kadar hararet niye böyle bir anda söndü? Yani hep milletin dediği olur. Doğru söylüyor, milletin gündeminde ne varsa o olur”

İmamoğlu, “Milletin gücü, sandığın gücü, bir anda bu tür iradenin kendinde olmadığı, yöneticilerin bir anda sesini kısabiliyor. Dün söylediklerinin tersini söyleyebiliyorlar. Ben o söylediği, iftirayla, yalanla ve bunun gibi işlerle kesinlikle işimizin olmadığı bir İstanbul ve bir Türkiye var etmek için biz 5 yıldır nefes nefese çalışıyoruz" dedi.

EKŞİ SÖZLÜK

Ekşi Sözlüğün, Ekrem İmamoğlu lehine olduğu iddia edilen hesapları engellemesinin ardından tekrar erişme açıldığı söylemlerinin kendisine sorulması üzerine bu konu hakkında bilgisi olmadığını belirten İmamoğlu şu sözleri söyledi:

“Erişim engeli, medya asimetrisi, sizde burada farklı medya kuruluşlarını temsil ediyorsunuz ama bakayım; TRT’yi göremedim mesela. TRT devletin televizyonu. Biz Türkiye’nin en büyük tesislerinin, en büyük yatırımlarının açılışını yaptığımızda dahi devletin kanalı İstanbul’dan bahsetmezken herhangi bir ilçe belediyesinin başka konularda münazaralarını hatta söyleşilerini ekrana taşıyabiliyor.”