İmamoğlu'ndan MEB'e kreş tepkisi: Niyet başka, yazı başka...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, MEB'in kreş hamlesine karşın tepki gösterdi. Bakan Tekin'in "Türkçe okuduğunu anlama yetisi yok" ifadelerine İmamoğlu, "Bir Milli Eğitim Bakanı nasıl böyle konuşur mu? İmamoğlu'na laf yetiştiriyorlar. Seni atayanın diplomasına bak. Yusuf Tekin nasıl profesör oldu." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kreş tartışmalarının gündeminde "Eyüpsultan Yuvamız İstanbul"u ziyaret etti. İmamoğlu ziyaret sonrasında basın mensubuna açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamalarında öne çıkan satırlar şu şekilde;

Öyle bir feveran koptu sonra geri adım atıldı. Öyle bir şey demedik diyorlar. Biz işimize devam ediyoruz. Bu devletin bakanlığı ya da kreşi olabilir mi? Ya da belediyesi... Belediye de milletin bakanlık da milletin. 300'ün üzerinde kreşimiz var. Ülkemizin her yerinde yapalım.

Gelip baksınlar, ne yapıyoruz? Çocuklara bu yaşta ne öğretilmesi gerekiyorsa, o öğretiliyor. Eğitim varsa gelecek var. Kamu kurumları birbirini kıskanmaz, yardımcı olur.

Milli Eğitim Bakanı oradan laf yetiştirsin İmamoğlu'na. Ondan sonra yok o, düzelmez kardeşim. İmamoğlu'na laf yetiştir. İmamoğlu'na, efendime söyleyeyim, adam gibi okul.

Bir Milli Eğitim Bakanı adam gibi okul der mi ya? Ülkede hangi okullar adam gibi ya da adam gibi değil? Bir Milli Eğitim Bakanı böyle konuşur mu? Benim İstanbul Üniversitesi orada işte. 500 küsur yıllık okul. Mezunlarına buradan selam yolluyorum.

Çok benim özel hususuma girdikleri zaman bu işlere çok girmem. Yani ben de derim sana yani, seni oraya atayanın diplomasına bak önce derim ama o işe girmem. Ama şuna girerim mesela. Şuna girerim. Bir,, Yusuf Bey, bakan değil mi? Nasıl Yusuf Bey profesör oldu? Bu ülkede profesör nasıl olunur? Vatandaşlarımız biliyor mu? 5 yıl doçentlik kadrosunda kalmanız gerekir. Peki Yusuf Bey 5 yıl kaldı mı doçentlik kadrosunda? Kalmadı.

Nasıl profesör oldu? 5 yıl kalması gerekirdi. Kalmadı. Peki 5 yıl kalmayan Yusuf Bey sonra profesör oldu, ardından rektör oldu. Nasıl? Rektör nasıl olunur? 3 yıl profesör kalmanız lazım. 3 yıl. 3 yıl profesör kalmanız lazım. Pat diye profesör, pat diye rektör oldu. Nasıl oldu biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. 48 saat diyorlar. Kararname yayınlandı. 48 saat diyorlar. 48 saat diyorlar. Kararname yazıldı. Kararnamede 48 günlük profesör rektör olarak atandı. O atandıktan sonra o kararname tekrar iptal edildi. Bunlar kararname çocukları. Seni atayanın diplomasına bak. Yusuf Tekin nasıl profesör oldu.