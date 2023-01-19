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İmamoğlu'ndan miting gibi açılış: Az kaldı gidecekler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, altıncı ‘Kent Lokantası’nı Avcılar’da hizmete açtı. İmamoğlu burada kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 19:31
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İmamoğlu’ndan miting gibi açılış

İmamoğlu'ndan miting gibi açılış: Az kaldı gidecekler
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İBB, altıncı Kent Lokantası’nı, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak ikamet ettiği Avcılar’da bugün hizmete açtı. Şamlı Sokak’ta açılan Kent Lokantası’nda ilk tabldotları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dağıttı. CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı’nın eşlik ettiği İmamoğlu, öğle yemeğini, çoğunluğu öğrencilerden oluşan bir grupla birlikte yedi. İmamoğlu, dışarıda toplanan vatandaşların ilgisini karşılıksız bırakmadı ve sandalye üzerine çıkarak kısa bir konuşma yaptı. İmamoğlu şunları söyledi:

“GÜZEL HİZMETLER SUNMANIN YOĞUN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ”

Sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, çok teşekkür ediyoruz. Burada bir Kent Lokantası daha açmış olduk. Altıncı oldu. Gönül başka ihtiyaçları karşılamayı dilerdi, isterdi ama ne yazık ki ekonomik sorunlar insanlarımızın düşük fiyatla beslenmesine dönük ki öncelikle öğrencilerimize çok güzel bir hizmet oldu bu. Burada gençlerin hararetini görünce de çok mutlu oldum. Hepinizi çok seviyorum. Avcılar Belediye Başkanı’mızla birlikte güzel hizmetler sunmanın yoğun gayreti içerisindeyiz. Marmara Caddesi, E-5 girişindeki meydanımız, Sahil Parkı, tümden Avcılar'a yakıştı. Yıllardır dokunulmamış yerleri en iyi şekilde çözme gayreti içerisindeyiz.

“AZ KALDI, GİDECEKLER”

Bu bölgenin en büyük müjdesi, tabii ki Sefaköy-Beylikdüzü metrosu olacak. Yoğun çaba içerisindeyiz. Israrla bakanlık, Cumhurbaşkanlığı, yatırım planına almıyor. Ama zaten gidecekler. Az kaldı, gidecekler. Ondan sonra, memleketimizin her köşesine eşit hizmet sunmayı, milletimizin çıkarına iş yapmayı ahlaklı, vicdanlı bir biçimde sürdürmeyi ülkemize hep birlikte ispat edeceğiz. Şunu söyleyelim; bu memleketin çocukları, gençleri, kadınları, erkekleri çok umutlu olsunlar. Bu ülkenin tapusu, 86 milyon insana aittir. Bir kişiye ya da bir zümreye ait değildir, 86 milyon kişiye aittir. Bu ülkenin tapusunu tekrar millet devralacak inşallah. Hepinize güzel günler diliyorum. Her şey çok güzel olacak.”

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Misafir
19.01.2023 20:14
Ne kıskanıyordur birileri, ne iç geçirirenler oluyordur şimdi  
 
adem
19.01.2023 20:10
söylediklerine kendisi bile inanmıyordur,çünkü seçimden sonra felakete sürüklenebilir  
 
Tozanlı
19.01.2023 20:05
Bu ülkenin çocukları gençleri yaşlisi, yetimi, ve fakiri hepimizin olmalı ve sosyal devlet anlayışında yürümeli desteklemeliyiz yoksa yürümez ćocuklar aç kalmasın helâl olsun  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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