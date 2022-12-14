Son Dakika.. İmamoğlu karar öncesi herkesi Saraçhane'ye çağırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasına saat 16.00'a kadar ara verildi.

İMAMOĞLU SARAÇHANE ÇAĞRISI YAPTI

İBB Başkanı İmamoğlu "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" dedi.

DAVADA EN SON NE OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava başladı.

Tanıkların dinlendiği davada İmamoğlu'nun avukatlarının savunma için istediği ek süre reddedildi. Reddin ardından avukatlar 'Oturuma ara verin savunma hazırlayalım' talebi sundu.

Hakim duruşmaya 16:00'ya kadar ara verdi.