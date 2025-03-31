İmamoğlu'ndan son dakika boykot çağrısı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan son dakika boykot çağrısı

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan boykot çağrısı geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu boykot çağrılarına ilişkin bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in “BOYKOT” çağrısını destekliyorum. Milyonlarca vatandaşımızı disiplinle, özveriyle BOYKOT sürecine dahil olmaya davet ediyorum.

Bu BOYKOT, medya ve iş dünyamızı yok etmeye, onlara zarar vermeye yönelik değildir. Bilakis onları prangalarından kurtarıp özgürleştirmeye dönüktür.

Uzun yıllardır, baskıcı ve antidemokratik iktidarın bir avuç ihtiras sahibine teslim oldular. Keyfi dayatmalara, topluma umutsuzluk ve korku salmaya teşne oldular. Kimileri isteyerek bunu yaptı, kimileri korkuyla. Artık zaman değişti. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemeyeceğiz.

Medya ve iş dünyası için seçim yapma vakti gelmiştir; ya 1 kişinin güdümünde yola devam edecek ve BOYKOTUN sert etkilerini görecekler ya da bizler gibi milletin yanında hizalanacaklar.

Tüm vatandaşlarımızdan güçlü bir tepki bekliyor, milletimizin sağduyusu ve dirayetine güveniyorum.

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