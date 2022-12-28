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İmamoğlu: Soylu iki kez aradı haddini bildirdim

İmamoğlu, mahkemenin kendisi hakkında verdiği gerekçeli karar sonrası kameraların karşısına geçti. Soylu'ya yanıt veren İmamoğlu, "Kendisiyle iki kez telefonla konuştum. Haddini bildirdim." dedi.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 16:44
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İmamoğlu'ndan Soylu'ya flaş yanıt: İki kez aradı haddini bildirdim

İmamoğlu: Soylu iki kez aradı haddini bildirdim
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak verilen mahkeme kararının gerekçeli kararının açıklanması sonrası açıklamalarda bulundu.

"BEN ŞAŞKINLIĞIN BÖYLE BİR YALANLA BİRLEŞTİĞİ BİR ANI GÖRMEDİM"
"Ben hiç kimseye ricacı bir telefon açmadım, açmam. Hiç kimseye kendi ailemi şikayet etmem." diyen İmamoğlu, "Bunu birçok iftirayla karşı tarafı lekelemeyle hayatını geçirmiş, bir günde partisini terk edip başka partiye gittikten sonra 180 derecede sözlerini değiştirmiş insandan anlamasını beklemiyorum. Bu şahsın, 'Sayın Başkan Beni aradı, bana saygılarını sundu ve bu münasebetle bir iş konusunda yardım istedi...' Ben şaşkınlığın böyle bir yalanla birleştiği bir anı, seviyenin bu kadar düştüğünü görmedim. Kendisiyle masada bir kez toplantı yaptım. Adalar aracının çalışabilmesi için 6 saat tartıştık. Sayın Cumhurbaşkanı telefonla toplantıya katıldı da onay aldık." dedi.

"SOYLU'YA HADDİNİ BİLDİRDİM"
"Masa dışında da iki kez telefonla görüştüğüm doğrudur. Birinde benim çalışma arkadaşlarıma ayar verme girişiminde bulunduğu telefon konuşmamızda kendisine haddini bildirdim." diyen İmamoğlu şöyle devam etti: "Diğerinde de İSKİ'ye bir valinin geçiş iznini almak için aradığında yine yalan ve iftirayla dolu cümlelerinde kendisine iade-i cevabımı telefonda verdim. Onun için benim telefonda konuşma biçimimi en iyi bilen bakanlardan birisidir. Saygı çerçevesinde konuşan her bakanla da nasıl saygılı hitap ettiğimi de yine aynı kabinede bulunan saygın bakanlar da bilir. Onlara sorabilir. Kendisinin üslubuna hak ettiği şekilde cevabını verdim. Hiçbir belgemize cevap veremedi." ifadelerini kullandı.

"PILINI PIRTINI TOPLA GİT"
Soylu'ya "git" tavsiyesinde bulunan İmamoğlu, "Ey Sayın Bakan acizliğini milletimiz gördü. Sana tavsiyem pılını pırtını topla ceketini al evine git. Daha fazla kendini paralama. Bu zavallılığın üzerinden de ekranlar önünde gözü neredeyse buğulanacak şekilde kendini de mağduriyet sınıfına koyup o sandalyeye oturmaya kalkma. Çok mazlumun ahı var sende." şeklinde konuştu.



SENİ ALLAH'A VE ERDOĞAN'A HAVALE EDİYORUM"
İmamoğlu ayrıca, "Benim sana tavsiyem pılını pırtını topla, ceketini al evine git. Çok mazlumun ahı var sende. Seni Allah'a havale ediyorum, seni seçilmiş sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a havale ediyorum." dedi.

İMAMOĞLU SOYLU'NUN İDDİALARI İÇİN KUYRUKLU YALAN DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir süre önce İmamoğlu saygılarını sunarak beni arayıp yardım istedi" dedi.

İmamoğlu da anında Soylu'yu yalanlayarak, "Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Soylu, İmamoğlu’nun kendisini aradığını iddia ederek, “İmamoğlu saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana, ‘CHP Genel Merkezi beni sevmiyor, bana yardımcı olur musunuz’ diye ricası olmuştur” dediğini söyledi.

İmamoğlu ise bu açıklamaya anında karşılık verip olayı yalanladı.
İmamoğlu'nun paylaşımı ise şöyle: 

"Bakan Soylu “Saygılarımla” diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir YALAN! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. HODRİ MEYDAN 
@RTErdogan"

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Msc
28.12.2022 17:26
Bir insanı bir göreve seçilsin veya atandım, görevde yaptığı her yannisin sorumlusudur. Kişi devletin başı Cumhurbaskani Bakan Genel müdür Aptiklarindan sorumludur,  
 
ATANMIŞLIGIN RAHATLIGI BÖYLE OLMAMALI
28.12.2022 17:23
ATANMIŞ LAR BÜYÜK CESARETİ NASIL BULDULAR NASIL ATANMIŞLIK KULLANILIYOR?  
 
ARAMAKTA KOZ KULANILIRMI? ANLATILIRMI ? BAE NELERLE SUÇLADINIZ GİTTİNİZ ELİNİ SIKTINIZ .
28.12.2022 17:22
BAKAN SOYLUYU ARAMAKTA TEHLİKELİMİŞ .  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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