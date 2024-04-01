İmamoğlu'ndan zafer konuşması yaptı. Asıl konuşmayı Saraçhane'de yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamalarda bulundu.

İşte İmamoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları:

"ŞU ANDA YÜZDE 40'A DOĞRU VERİYE SAHİBİZ"

"Ramazan ayının güzellikleri ile geçmesini ve bütün duaların kabul olmasını dilerim. Sizleri İstanbul CHP İl Başkanlığımızdan çok değerli il başkanımız sayın Özgür Çelik başkanımızla selamlıyoruz. Bu aşamada siz kıymetli vatandaşlarımızı ve özellikle değerli basın mensuplarımızı, sandık başında görev yapan dostları, vatandaşlarımızı bilgilendirmeyi hissettik.

Şu anda yüzde 40'a doğru giden bir veriyi sahibiz. Şunu söyleyebilirim ki, veriler doğrultusunda vatandaşımızın teveccühü, bize olan inancı karşılığını göstermiş durumda.

"ÇOK CİDDİ BİR VERİ SİSTEMİMİZ VAR"

Şu anda verileri takip ediyoruz. Çok güçlü ekibimiz var. İl başkanımızın liderliğinde, çok ciddi bir veri akışı sistemimiz var. Sandık başlarında, ilçe başkanlığımızda bir de tabii ki İstanbul Gönüllüleri vasıtasıyla.

"BU FOTOĞRAF BİZİ ZİYADESİYLE MEMNUN ETMEKTE"

Şu an görmüş olduğumuz fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun etmekte. Hiçbir seçim bitmeden sonuçlanmaz. Şu anda tasnif işlemleri devam ediyor. İBB oyları tasnif ediliyor öncelikli olarak. Biz ilk etapta İBB oylarını görebiliyoruz. Onun üzerinden konuşabiliyoruz.

Ancak bizim için çok önemli, en az İBB kadar ikin doküman daha var. Bunlardan bir tanesi ilçe belediye başkanlığı verisi bir diğeri de ilçe meclis üyeliği verisi. Bu her iki tutanak da bizim bu seçimde elde etmek istediğimiz verilerin bütüncül sonucunu oluşturmakta.

"MECLİS ÜYELİKLERİNİN SONUÇLANMASI ÇOK MÜHİM"

Şu an itibariyle bütün vatandaşlarımıza öncelikle oy kullanan vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin, demokrasimizin en kıymetli simgesi, bir nevi düğünü olan böylesi bir günde oy kullanma sorumluluğunu yerine getirme konusundaki hassasiyette iyi bir veriye sahip olduğunu düşünüyorum.

Görev yapan arkadaşlarımıza hassasiyet içerisinde sıkıntısız, gündemi hızlıca toparlayabilmek adına, ilçe belediye başkanlık sonuçların sonuçlanması, ilçe belediye meclis üyeliklerinin sonuçlanması bizim için çok çok mühim.

"DAHA NET BİR AÇIKLAMA YAPIYOR OLACAĞIZ"

Oradan da iyi veriler akmakta ama bütün bu sorular cevap bulduğunda o zaman daha net, daha rahat açıklama yapıyor olacağız.

Sürece göre yine kıymetli il başkanımla birlikte huzurunuza geleceğim, açıklama yapabileceğimiz. Şu an itibariyle gözümüz kulağımız 33 bin sandığımızda bulunan sandık görevlileri, başta partimiz adına görev yapan değerli yol arkadaşlarımız olmak üzere hassasiyetle görevlerini seri biçimde toparlayabilmeleri.

Şimdiden sonuçlar her şeyden önce şehrimize, ilçelerimize, bütün ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Ramazan ayı akşamında tutulan oruçların kabulüyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım."

İMAMOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMALAR

İmamoğlu saat 23.30'da yaptığı yeni açıklamada da şunları kaydetti: "En son sizlerle paylaştığım süreçten bu yana artık seçimin son anlarına yaklaşmış durumdayız. Şu anda bizim sistemimizde teknolojiyle birlikte elde ettiğimiz farklı veri akışlarının bir arada değerlendirilmiş haliyle yüzde 96'sının sonuçları elimizde var.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri bu an itibariyle yeni dönemdeki yetkiyi İstanbul halkıyla birlikte bize vermiştir diyebiliriz. Elbette resmi açıklamaları, YSK, ilçeler ve il rakamlarıyla birlikte mazbata anıdır esas olan. Şu an itibariyle 1 milyonun üzerinde oyla sonuçlar belli olmuştur diyebilirim.

Açıkçası yüzde 52'ye yakın oy oranımızla yüzde 39,5 civarında oy oranı iki rakip arasındaki farkı tariflemekte. Bizi mutlu eden hedeflerimiz ilçeler noktasında büyük oranda gerçekleşmiş olmamızdır. 14 belediyemizin tamamı görevimize devam edeceğimiz belediyeler.

Yanı sıra 11 belediyede de artık elde ettiğimiz veriler gereği sonuçlanma aşamasına gelinmiş, neredeyse sonuçlar belli olmuş diyebileceğimiz ilçeler. Beyoğlu, Bayrampaşa, Beykoz, Çatalca, Silivri, Çekmeköy, Tuzla, Sancaktepe, Şile.

Ama başta şu anda Gaziosmanpaşa, Pendik gibi ilçelerimiz olmak üzere rekabetin birçok ilçede kafa kafaya devam ettiğini ifade etmek isterim. İlçelerdeki oy tasnifi ve sürecin takibi noktasında emek gösteren arkadaşlara buradan teşekkür ediyorum.

İlçe belediye meclis üyeliklerinin ve ilçe belediye başkanlıklarının sonuçlanmadığını bu noktada tutanakların net olarak toparlanıp, ıslak imzalı tutanakların il başkanlığımıza ulaştırılacak ana kadar takibin en sıkı şekilde yapılmasına sevgili yol arkadaşlarımıza il başkanımızla birlikte iletmeyi borç biliyoruz.

Onlara da demokrasinin düğününde çok değerli görev yaptıkları için her birine ayrı ayrı teşekkürü borç biliyorum. Seçimi kazanmış bulunuyoruz. Bu başarının elbette paydaşları var. Çok saygıdeğer CHP Genel Başkanımız sayın Özgür Özel, MYK üyelerimiz, PM üyelerimize, milletvekillerimize çok çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da olağanüstü örgütsel mücadeleyi veren il başkanımız düzeyinde bütün örgüt üyelerimize, kadın kollarımıza, üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz.

Her ilçede belediye başkan adayımız var. Gerçekten tarihin en düzenli, düzeyli insana odaklı kampanyalar yürüten 39 ilçe adayı başkanımıza ve ekip arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İstanbul gönüllülerine, on binlerce insanımızın varlığı bizi mutlu etmiştir. Hala sandıklarında görevlerini sürdüren yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."