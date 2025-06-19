İmamoğlu'nun avukatı hakkında tutuklama talebi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'nun avukatı hakkında tutuklama talebi

Son dakika... Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun avukat için tutuklama talebinde bulunuldu.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan hakkında savcılık tutuklama talep etti.

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PEHLİVAN İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

İfade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden Pehlivan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Pehlivan'ın örgüt üyeliğiyle suçlandığı belirtildi.

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DAHA ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Pehlivan, 27 Mart'ta "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Bir gün gözaltında kalan Pehlivan, hakkındaki iddiaları reddetmişti. Pehlivan, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

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