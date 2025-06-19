İmamoğlu'nun avukatı hakkında tutuklama talebi

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan hakkında savcılık tutuklama talep etti.
PEHLİVAN İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI
İfade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden Pehlivan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Pehlivan'ın örgüt üyeliğiyle suçlandığı belirtildi.
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DAHA ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI
Pehlivan, 27 Mart'ta "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Bir gün gözaltında kalan Pehlivan, hakkındaki iddiaları reddetmişti. Pehlivan, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.