İmamoğlu'nun avukatı hakkında karar!

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın 10. Sulh Ceza Mahkemesi'nde tutukluluk incelemesi yapıldı.

Pehlivan hakkında "içerikleri ile hazırlık evrakı kapsamındaki tüm bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunması, mevcut delil durumuna göre delillerin tam olarak toplanmamış olması. atılı suçun kanun maddesinde belirtilen hürriyeti bağlayacı cezanın alt ve üst hadleri ile şüphelilerin suçunun sabit olması halinde verilebilecek ceza miktarı, şüphelilerin kaçma ve saklanması hususunda kuvvetli şüphe bulunması ile şüphelilerin tutuklulukla geçirdiği süre nazara alındığında tutukluluk hallerinin sonlandırmasını gerektiren bir neden bulunmadığı, tutuklama gerekçelerinde belirtilen nedenlerin ortadan kalkmaması ve adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yeterli olmayacağı kanaatine varılmakla CMK 108 ve devamı maddeleri" gerekçesiyle tutukluluğa devam kararı verildi.