İmamoğlu’nun avukatından dikkat çeken çıkış: Çifte standardın adı adalet olamaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, meslektaşı Avukat Burak Bekiroğlu’nun tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Pehlivan, tutuklama kararını “hukukun onuruna bir tehdit” olarak değerlendirerek, “Bu açık çifte standardın adı adalet olamaz” ifadesini kullandı.

Pehlivan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un kardeşi Yahya Tunç hakkında ByLock paylaşımları nedeniyle tutuklanan Bekiroğlu ile ilgili açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Siyasi görüşü ne olursa olsun, hiç kimsenin yalnızca hakaret ya da iftira suçlamasıyla tutuklanması, bırakın tutuklanmasını, gözaltına dahi alınması hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaz. Hele ki bu kişi bir avukatsa, durum sadece bireysel bir hak ihlali değil, doğrudan savunmaya yönelik açık ve ağır bir tehdit haline gelir. Avukatın gözaltına alınması, tutuklanması hiçbir şekilde kabul edilemez.”

Pehlivan, Adalet Bakanı’nın kardeşiyle ilgili iddialar üzerine gösterilen hızlı yargı refleksiyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yöneltilen benzer isnatlar karşısındaki yaklaşımı karşılaştırarak şunları ekledi:

“İddiaya göre iftiraya uğrayan kişi Adalet Bakanı’nın kardeşi olunca, gözaltı ve tutuklama işlemlerini ivedilikle uygulayan yargı makamları; aynı isnat Ekrem İmamoğlu’na yöneltildiğinde aynı refleksi göstermemekte, adeta hukuki duyarlılığını kaybetmektedir. Bu açık çifte standardın adı adalet olamaz.”

Pehlivan, açıklamasını şu çağrıyla tamamladı:

“Tutuklu bulunan tüm meslektaşlarımın derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum. Bu talep sadece bir mesleki dayanışma değil, hukukun onuru için bir çağrıdır.”

NE OLMUŞTU?

Avukat Burak Bekiroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un kardeşi Yahya Tunç’un ByLock kullanıcısı olduğuna dair sosyal medya paylaşımları nedeniyle “iftira” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.