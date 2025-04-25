İmamoğlu'nun avukatının avukatı hakkında tutuklama talebi

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İmamoğlu'nun avukatının avukatı hakkında tutuklama talebi

Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu tutuklama istemiyle sulh cezaya sevk edildi.

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