İmamoğlu’nun danışmanı: Mehmet Şimşek desteklenmeli

Düzenleme: Kaynak: ODATV
İmamoğlu’nun danışmanı: Mehmet Şimşek desteklenmeli

Ekonomist Serkan Özcan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkındaki istifa iddialarının kasıtlı olarak yayıldığını söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şimşek'e açık destek verme çağrısında bulundu.

Özcan, tarafından yapılan açıklamada: "Sayın Cumhurbaşkanı, hiç vakit kaybetmeden kamuoyu önünde Sayın Şimşek ve ekibini açıkça desteklemeli. Bu çağrı, kırılgan dengelere sahip ülke ekonomisinin geleceği için bir tercih değil, zorunluluktur." dedi.

SERKAN ÖZCAN KİMDİR?
1977’de Konya’da dünyaya gelen Serkan Özcan, 1999’da Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat Bölümü’nü okudu. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek University of Illinois at Urbana-Champaign’de finans alanında yüksek lisans yaparak eğitimini bitirdi.

SERKAN ÖZCAN’IN KARİYERİ
Özcan’ın profesyonel kariyeri, 1999-2006 dönemlerinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda uzman olarak göreve başladı. Daha sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) başkan danışmanı pozisyonunda çalıştı. Söz konusu dönemde, ulusal ve uluslararası finansal gelişmeleri takip ederek, Türk finans sistemine olan etkilerini inceledi.

2010-2012 dönemlerinde Vakıflar Bankası’nda başekonomist olarak çalışan Özcan, aynı zamanda Vakıf Portföy A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak da sorumluluk üstlendi. 2012-2015 yıllarında Odea Bank A.Ş.'de ekonomik araştırmalar ve stratejik planlamadan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak çalıştı.

2015'ten itibaren Turkey Macro View (TMV) Consulting’in kurucu yöneticisi olarak çalışmalarını sürdüren Özcan, hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada ekonomi ve finans konferanslarına konuşmacı oldu. Ayrıca ekonomi üzerine birçok dergide makaleler ve analizlerde bulundu.

SERKAN ÖZCAN’IN SİYASİ HAYATI
Özcan’ın siyasi kariyeri, Ahmet Davutoğlu’nun liderliğinde kurulan Gelecek Partisi’nde sözcü olarak görev yapmasıyla hızlandı. 5 Temmuz 2024'te, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olarak atandığı aktarıldı.

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