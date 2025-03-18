İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse süreç nasıl işleyecek? Avukatı açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, olası diploma iptalinde İstanbul İdare Mahkemelerinde dava açılacağını belirtti. İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan, davanın aleyhte sonuçlanması durumunda, istinaf yoluyla Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurulacağını, bir yürütmeyi durdurma kararı verilmemesi halinde ise Ekrem İmamoğlu'nun yükseköğrenim mezuniyeti bulunmayacağını söyledi. Avukat Pehlivan, AYM ve AİHM'ye de başvuru yapacaklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili 'diploma' soruşturması devam ederken en son İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yaptığı Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) kurucu direktörü ve eski ortağı Özalp Tozan, savcılığa çağrılarak ifade verdi. Tozan'ın verdiği ifadesinde kimseye torpil yapmadığını söylediği öğrenildi.

GÖZLER İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi'ne gönderdiği ikinci yazıda işlemlerin hızlandırılmasını talep etmişti. Diğer yandan 5 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun ifadesi alınmıştı.

TEK YETKİLİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, diploma soruşturmasına ilişkin bir bilgilendirme yaptı.

Avukat Pehlivan, diploma hakkında karar verebilecek tek merciinin, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu olduğunu vurguladı. Diplomanın iptaline karar verilmesi halinde ise İstanbul İdare Mahkemelerinde dava açılacak.

İmamoğlu'nun avukatının hazırladığı bilgi notundan öne çıkanlar şöyle:

Diploma hakkında iptal kararını kim verebilir?

"Diploma hakkında karar verebilecek tek mercii, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kuruludur. Savcılığın, YÖK’ün, Rektörlüğün bu konuda bir karar verme yetkisi yoktur. Fakülte Yönetim Kurulu, 7 üyeden oluşmaktadır.

İptal kararı sonrası hukuki süreç nasıl işleyecek?

Diplomanın iptali, idari işlemin geri alınması şeklinde yeni bir idari işlemdir. Bu nedenle

idari işleme karşı, İstanbul İdare Mahkemelerinde dava açılacaktır. Davanın aleyhe sonuçlanması halinde, istinaf yoluyla Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurulacaktır. İstinaf incelemesi neticesinde Danıştay 8. Dairesi’ne temyiz incelemesine gidecektir. Dava sürecinde bir yürütmeyi durdurma kararı verilmemesi halinde yükseköğrenim mezuniyeti bulunmayacaktır.

Bu soruşturmanın yetki saptırması olduğu, dolayısıyla “yargı tacizi” olarak kategori konumlandırılması nedeniyle de AİHS’in 18. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de çift şeritli başvuru yapılacaktır."

"ANAYASAYI ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS"

İmamoğlu'nun avukatı ayrıca, "Bu sürecin Sn. İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemeye yönelik bir hamle olması nedeniyle bu hukuksuzluğa iştirak ederek demokratik seçim sürecine müdahale eden herkes hakkında görevi kötüye kullanma suçunun yanı sıra “Anayasayı Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs” suçundan da suç duyurularında bulunulacaktır" açıklamasını yaptı.