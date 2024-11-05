İmamoğlu'nun ilk durağı Özgür Özel oldu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den talep ettiği randevuya ilişkin, "Randevumuzu uygun bulmamış olabilir ama ben randevu talebimizi buradan yineliyorum. Üzerinde dursun yük olarak. Kendileri düşünmeye devam eder inşallah diye temennide bulunayım." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nu, TBMM'deki makamında kabul etti.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özel ile TBB Encümen Toplantısı'nda aldıkları prensip kararlarını paylaştığını söyledi.

"DUYGULARIMIZI DİLE GETİRDİK"

Partilerden istediği randevunun ilkini Özel ile gerçekleştirdiklerini kaydeden İmamoğlu, "Özellikle bu kayyum uygulamalarının Türkiye'nin demokrasisi adına çok utanç verici olduğunu, milletimizi, memleketimizi gerçekten aşağıya çeken, itibarsızlaştıran bu uygulamaların ülkemizde başta ekonomi olmak üzere birçok sorunun temelini oluşturduğuna dair duygularımızı dile getirdik. İlave olarak, bunun çözümünün Mecliste olabileceğini, bütün siyasi partilerle bu konuda görüşme yapacağımızı ve bu hususta TBB olarak bir önerimizin de olduğunu, bunu da kendileriyle paylaşmak istediğimizi ve bunun mutlak bir kanun çerçevesinde Mecliste bir çalışmayla teminat altına alınması gerektiğini dile getirdik." diye konuştu.

Özel'in, CHP Grup Başkanvekillerini görevlendirdiğini ve "Mecliste sürecin takipçisi olacağını" ifade ettiğini aktaran İmamoğlu, "Ben de diğer siyasi parti genel başkanlarına olan gezilerime devam edeceğim, aynı duyguları kendileriyle paylaşıyor olacağım." bilgisini paylaştı.