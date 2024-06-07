İmamoğlu’nun kazandığı TBB seçiminde AKP’li delege ayrıntısı

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
İmamoğlu’nun kazandığı TBB seçiminde AKP’li delege ayrıntısı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun AKP'li başkanlardan da oy aldığı ortaya çıktı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Delege dağılımı incelendiğinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na AKP’li belediye başkanlarının da oy verdiği ortaya çıktı.

TBB’de, büyükşehir belediye başkanları, il belediye başkanları ve nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçe belediye başkanları doğal delege olarak kabul ediliyor. Seçilmiş delegelerle birlikte TBB’nin delege sayısı 868’e ulaşıyor.

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CHP DELEGELERİYLE ÇOĞUNLUĞU SAĞLADI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 448 delegeye sahip olarak tek başına çoğunluğu sağladı. Ancak, İmamoğlu 515 oy alarak CHP’nin delege sayısını 67 oy farkla geçti. Bu sonuçla, iktidarın desteklediği AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise 250 oyda kaldı. Bu 67 farkın içinde İYİ Parti, Demokrat Parti (DEM) ve Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) de etkisi olduğu belirtildi.

AKP'Lİ BAŞKANLARDAN ŞAŞIRTICI DESTEK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, “Ondan fazla AKP belediye başkanının İmamoğlu’na oy verdiğini görüyoruz. Aradaki oy farkı iktidarı da şaşırttı” dedi.

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