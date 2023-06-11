İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yaptığı teklif ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu arasındaki görüşmede onursal başkanlığın gündeme geldiği iddia edildi. İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’na ‘süreci birlikte götürelim’ dediği belirtildi.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmelere dair yeni bir detay ortaya çıktı.

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’na yakın CHP’li iki ayrı kaynağın aktardığına göre, İmamoğlu Kılıçdaroğlu’na ‘değişim’ süreci için onursal başkanlık önerdi.

İMAMOĞLU ONURSAL BAŞKANLIK ÖNERMİŞ

İkili arasında gerçekleştirilen toplantılarda İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na “Sizinle birlikte bir değişim süreci başlatalım, bu süreçte ben de üzerime düşen görevi almaya hazırım. Siz de partimizin onursal başkanı olarak bu süreçte büyüğümüz olarak birleştirici ve etkin bir rol oynayın” dedi.

Ancak İmamoğlu bu görüşmelerde genel başkanlığa talip olduğunu doğrudan dile getirmemeyi tercih etti.

MYK, GÖRÜŞME TRAFİĞİNİN SONLANMASINA YOL AÇTI

Parti kaynaklarının aktardığına göre, başlangıçta bu fikre sıcak baktığı izlenimini veren Kılıçdaroğlu, Meclis grubunu İmamoğlu ile birlikte kararlaştırdı. Sıra MYK’nin belirlenmesine gelince ise İmamoğlu’nun etkisinin olmaması ikili arasındaki görüşme trafiğinin sonlanmasına yol açtı.

Partililer gerilimin yükselmesinden endişe ederken, sürecin yerel seçimler öncesi CHP’nin ‘yıpranmasına’ yol açmasından endişe ediyor. İkili arasında bir görüşme daha olup olmayacağına ilişkin ise ‘umutsuzluk’ yaşanıyor.

CHP’liler Kılıçdaroğlu’nun oluşturduğu son MYK’yi de iplerin kopuşu olarak değerlendiriyor. Partide gerilimin henüz yükselmediğini, tarafların delege dengesi üzerinden süreci şekillendirmek isteyeceğini vurguluyor.

İMAMOĞLU 'DEĞİŞİM' ÇAĞRISINI YİNELEDİ

"CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusuna İmamoğlu, "Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim" yanıtını verdi.

Seçim sonuçlarının ardından yaptığı 'değişim' çağrısını yineleyen İmamoğlu, "Değişim konusundaki fikrimde ve menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. Asla kişilere bağlı bir düzene değil, kalıcı bir demokrasi düzeninin bu ülkede var olması için, bunun partimizde de var olması yönünde kararlıyım. İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse eminim ki siyasetteki bu anlamda değişim, hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye çok iyi geleceğini çok iyi görüyorum." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI DA SORULDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanları, seçildikleri belediyelere hizmet etmek durumundalar. Onu oradan alıp başka bir işe verelim, bu siyasetin temeline aykırıdır" sözleri sorulan İmamoğlu, "Televizyon ekranları üzerinden ya da mikrofonları üzerinden tutarlı duruşumun yanı sıra bir başka tutarlı duruşum da ekranlar üzerinden başta siyasi partimin genel başkanı veya diğer fertlerine mesaj yollamayı yanlış buluyorum. Buralardan mesaj yollamak değil, karşılıklı konuşmanın daha doğru ve tutarlı olacağını düşünüyorum." açıklamalarında bulundu