İmamoğlu’nun mitingine katılan gençlere saldırı. Çok sayıda yaralı var

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Pendik’teki mitinginden ayrılan gençlere, AKP’li olduğu öne sürülen bir grup saldırdı.

İmamoğlu’nun mitingine katılan gençlere saldırı. Çok sayıda yaralı var

Bir kişi hastaneye kaldırılırken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Bilin ki o gençlerimize attığınız her yumruğun hesabını hukuk karşısında öyle bir soracağım ki… Gençlerimizin güçleri yetmediği için değil, provokasyonunuza gelmeme adına efendilik ettiğini de asla unutmayın” açıklamasını yaptı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Pendik’te miting düzenledi. Mitinge katılan bir grup genç, alandan ayrılırken AKP’li olduğu iddia edilen bir grubun saldırısına uğradı. Çok sayıda kişi yaralanırken bir kişi, Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hastaneye kaldırılan kişiyi arayarak geçmiş olsun dileğini iletti. Olaya sosyal medya hesabından da tepki gösteren Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

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“Pendik’teki coşkuyu görünce kaybedeceklerini görüp AKP irtibat bürosundan çıkarak gençlerimize saldıranlar! Bilin ki o gençlerimize attığınız her yumruğun hesabını hukuk karşısında öyle bir soracağım ki… Gençlerimizin güçleri yetmediği için değil, provokasyonunuza gelmeme adına efendilik ettiğini de asla unutmayın!”

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