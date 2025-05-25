İmamoğlu'nun özel kalem müdürüne 'kayıp telefon' sorgusu! İfadesi ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen dördüncü dalga soruşturma kapsamında gözaltına alınan 49 kişi arasında yer ayan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Kasapoğlu’na bu kez, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ait olduğu öne sürülen bir iPhone marka cep telefonu ile ilgili sorular yöneltildi. Kasapoğlu, söz konusu cihazın İBB’ye ait olup olmadığına dair bilgisinin bulunmadığını, bu tür kontrollerin kendi görev alanında olmadığını ifade etti.

İMAMOĞLU’NA AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN TELEFON GÜNDEME GELDİ

Kasapoğlu’na yöneltilen sorular arasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçmişte kartvizitinde yer aldığı belirtilen bir telefon numarasını kullandığı iPhone marka cep telefonu da yer aldı. Bu telefonun, ikinci dalga operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner’in ifadesiyle gündeme geldiği öğrenildi. Özgüner’in beyanına göre, telefon numarası Ekrem İmamoğlu’na aitti ve geçmişte kamuoyuyla da paylaşılan bir iletişim aracı olarak kullanılmıştı.

KASAPOĞLU: “TELEFONLA İLGİLİ TALİMATIM OLMADI”

Kadriye Kasapoğlu, emniyette verdiği ifadede, söz konusu telefonla ilgili herhangi bir talimatının olmadığını belirtti. Cihazın, İBB’ye ait bir demirbaş olup olmadığını bilmediğini dile getiren Kasapoğlu, şu açıklamayı yaptı:

“İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun uzun yıllar kartvizitinde yer alan bir telefon numarasını kullandığı bir telefon olarak hatırlamaktayım. Ancak bu telefon numarasının birçok kişi tarafından bilinmesi ve zamanla İBB’nin çözüm merkezi gibi aranır hale gelmesi nedeniyle yaklaşık iki yıl önce bu numarayı Özel Kalem Müdürlüğü sekretaryasında bulunan sabit hatlara yönlendirdik.”

“CİHAZIN KİME AİT OLDUĞU KONUSUNDA BİLGİM YOK”

Kasapoğlu, ifadesinin devamında, cihazın İBB Başkanına ait olup olmadığını hatırlamadığını ve Ekrem İmamoğlu’nun elinde bu cihazı hiç görmediğini söyledi. Ayrıca telefon hattının uzun süre önce kapatıldığını ve SIM kartın nerede olduğuna dair bilgi sahibi olmadığını da belirtti. Cihazın, birden fazla çalışan tarafından kullanıldığını ve şifresiz olarak çalıştırıldığını ifade eden Kasapoğlu, şifre konusunda da bilgisi olmadığını aktardı.

BURCU CİNER ŞİMŞEK DETAYI

İfadede geçen ve "Burcu Hanım" olarak belirtilen kişinin, Özel Kalem Müdürlüğü sekretaryasından sorumlu çalışma arkadaşı Burcu Ciner Şimşek olduğunu düşündüğünü ifade eden Kasapoğlu, teknolojik cihazların kullanım süresi dolduğunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na teslim edilmesinin İBB’de genel bir uygulama olduğunu söyledi. Bu bağlamda, söz konusu telefonun da aynı süreçle ilgili birime teslim edilmiş olabileceğini ifade etti.

“TELEFONUN DEMİRBAŞ OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM”

Kasapoğlu, 19 Mart tarihinde cihazla ilgili kendisine yöneltilen iddialara karşılık, herhangi bir talimatının bulunmadığını ve cihazla ilgili işlemlerin kendi görev tanımı dışında olduğunu belirterek şu sözleri kaydetti:

“Bahse konu telefonun İBB’ye ait demirbaş bir telefon olup olmadığını bilmiyorum, kaldı ki bu konuyla ilgili kontrolleri yapması gereken kişi ben değilim. İlgili kurumun cihazla nasıl bir işlem gerçekleştirdiğini de bilmiyorum. Bu durum görev alanımda değildir.”

TELEFON GÖRÜŞMELERİ DE SORULDU

Kadriye Kasapoğlu’na yöneltilen sorular arasında, Ekrem İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ile yaptığı toplam 1237 telefon görüşmesi de yer aldı. Bu yoğun iletişim trafiğinin nedeni de sorgulanan başlıklar arasında bulunurken, Kasapoğlu bu konuda kamuoyuna açık bir yanıt vermedi.