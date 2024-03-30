İmamoğlu’nun seçim otobüsünden rabia işareti yapanlara olay yanıt

Seçime 1 gün kala ortaya çıkan bir video sosyal medyada gündem oldu. İBB Başkanı İmamoğlu’nun içinde bulunduğu seçim otobüsünün yanında bekleyen bazı AKP’liler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resminin olduğu bezler sallarken ‘Rabia işareti’ yaptılar.

İmamoğlu’nun seçim otobüsünde anons yapan CHP’li ise bu duruma “Diğer siyasi partilerin temsilcileri de coşkuyla ellerindeki beyaz bezleri sallayarak heyecanla el sallıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Elleriyle 4 yaparak benzinin 44 lira olduğunu belirten hanımefendiler, haklısınız. Çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Seçim otobüsünün içinde olan İmamoğlu ise o sırada çevredeki vatandaşları selamlaya devam etti.