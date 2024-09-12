İmamoğlu’nun üniversite diploması sahte iddiası. Danışmanı belgesiyle paylaştı

Gazeteci Erdem Atay, dün Veryansın TV'de katıldığı bir programda, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğunu iddia etti.

"İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASI SAHTE" İDDİASI

Erdem Atay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İmamoğlu'nun diploması sahte. İmamoğlu Kıbrıs'ta okudu, orayı kazandı. Oradan 1987 yılında başka bir Kıbrıs üniversitesine geçti. Sen ya dikey geçiş yaparsın ya da yatay geçiş yaparsın. Hem dikey hem yatay geçiş yapamazsın. Orada okuduğu mühendislik bölümünden yatay geçişle İstanbul Üniversitesi'ne geçti. Daha önemli bir şey var. İmamoğlu'nun o zamanlar okuduğu Girne Amerikan Üniversitesi'ni YÖK onaylamıyordu" ifadelerini kullandı.

İBB TEYİT’TEN İDDİALARA CEVAP

İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğuna yönelik ortaya atılan iddialara İBB cevap verdi. İBB'ye yönelik iftiraları ve yanlış bilgileri düzeltmek için kullanılan İBB Teyit hesabı, İmamoğlu'nun lisans diplomasını sosyal medya platformu X’den paylaşarak, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması olmadığı iddiası tamamen uydurmadır. Sayın İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Aşağıda fotokopisini paylaştığımız mezuniyet belgesi İBB ve üniversite arşivinde yer almaktadır" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması olmadığı iddiası tamamen uydurmadır. Sayın İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Aşağıda fotokopisini paylaştığımız mezuniyet belgesi İBB ve üniversite arşivinde yer almaktadır. pic.twitter.com/kvxLRbUPcD — İBB Teyit (@ibbteyit) September 12, 2024

MURAT ONGUN İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASINI PAYLAŞTI

İBB Teyit'ten sonra İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun’da İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğu iddialarına sosyal medya platformu X’den yanıt verdi. Ongun, İmamoğlu’nun diplomasını paylaşarak, ”İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans (üniversite) diploması üzerinden polemik çıkartmaya çalışanlar için ayrıca YÜKSEK LİSANS belgesini de bilgi için sunarız" ifadelerini kullandı.