26 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Cemevi düzenlemesi yürürlüğe girdi

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki düzenleme ile birlikte, imar planlarının tanziminde, planlanan yerine şartları ve özel ihtiyaçları dikkate alınarak lüzumlu cemevi yerleri ayrılacak.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 22:35
Takip Et

İmar planlarının tanziminde cemevi yerleri ayrılacak

Cemevi düzenlemesi yürürlüğe girdi
+
Aa
-

"Cemevi düzenlemesi" Resmi Gazete'de yayımlarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, imar planlarının tanziminde "cemevi" yerleri ayrılacak. Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan düzenlemeyle, imar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile müstakbel ihtiyaçları göz önünde tutularak lüzumlu cemevi yerleri ayrılacak.

"BAŞKA MAKSATLARA TAHSİS EDİLEMEZ"

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da cemevleriyle ilgili düzenleme de yer aldı.

Bu kapsamda 3194 sayılı İmar Kanunu'na şu ek madde eklendi:

"İmar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile müstakbel ihtiyaçları göz önünde tutularak lüzumlu cemevi yerleri ayrılır. İl ve ilçelerde mülki idare amirinin izni alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak şartıyla cemevleri yapılabilir. Cemevi yeri, imar mevzuatına aykırı olarak başka maksatlara tahsis edilemez." (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
1
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
2
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
3
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
﻿Eskişehir'de suya zam
4
﻿Eskişehir'de suya zam
﻿Eskişehir'de suya zam
﻿Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
5
﻿Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
﻿Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
﻿Mustafa Sarıgül o ittifaka göz kırptı: Davet ederse derhal MYK’mızı toplarız...
6
﻿Mustafa Sarıgül o ittifaka göz kırptı: Davet ederse derhal MYK’mızı toplarız...
﻿Mustafa Sarıgül o ittifaka göz kırptı: Davet ederse derhal MYK’mızı toplarız...
﻿Saray'dan en iyi sızıntı haberleri alan yandaş gazeteci erken seçimin tarihini açıkladı. Selvi çok kıskanacak
7
﻿Saray'dan en iyi sızıntı haberleri alan yandaş gazeteci erken seçimin tarihini açıkladı. Selvi çok kıskanacak
﻿Saray'dan en iyi sızıntı haberleri alan yandaş gazeteci erken seçimin tarihini açıkladı. Selvi çok kıskanacak
﻿Cemevi düzenlemesi yürürlüğe girdi
﻿Cemevi düzenlemesi yürürlüğe girdi
﻿Cemevi düzenlemesi yürürlüğe girdi
﻿İtalya'daki heyelanda can kaybı sayısına dair açıklamalar karışıklığa yol açtı
﻿İtalya'daki heyelanda can kaybı sayısına dair açıklamalar karışıklığa yol açtı
﻿İtalya'daki heyelanda can kaybı sayısına dair açıklamalar karışıklığa yol açtı
﻿Hatay'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
﻿Hatay'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
﻿Hatay'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
﻿Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde
﻿Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde
﻿Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.