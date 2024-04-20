IMF Başkan yardımcısından Mehmet Şimşek paylaşımı

IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile fotoğraf paylaştı. Gopinath, yaptığı paylaşımda "mükemmel sohbet" ifadesinde bulundu.