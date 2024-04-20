IMF Başkan yardımcısından Mehmet Şimşek paylaşımı

Uluslararası Para Fonu IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath'tan Mehmet Şimşek'li sosyal medya paylaşımı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath'la bir araya geldi. Gopinath görüşmenin ardından sosyal medya üzerinde paylaşımda bulundu.
Görüşmenin ardından Gopinath, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda."Türkiye Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye'nin ve dünyanın görünümü üzerine mükemmel sohbet"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek IMF, Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında Amerika'ya gitmişti.
İlgili Haberler