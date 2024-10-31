IMF Başkanı kritik uyarılarda bulundu

Dünya ekonomisi, çatışmalar ve artan jeopolitik rekabetler nedeniyle düşük büyüme ve yüksek borç tuzağına girmekle tehdit altında. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, bu durumu Washington'da düzenlenen basın toplantısında dile getirdi. IMF, bu yıl dünya ekonomisinin yalnızca %3,2 oranında büyüyeceğini öngörüyor. Küresel ticaretin zayıf seyrettiği bir dönemde, ABD ve Çin gibi dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki soğuk ilişkiler dikkat çekiyor.

Georgieva, “Küresel ekonomi düşük büyüme ve yüksek borç yoluna sapma tehlikesiyle karşı karşıya” diyerek, bunun düşük gelir ve daha az istihdam anlamına geldiğini vurguladı. COVID-19 pandemisiyle mücadele için birçok ülkenin aldığı borçlar nedeniyle hükümet borçlarının bu yıl 100 trilyon doları aşması bekleniyor.

Öte yandan, yüksek faiz oranları ve arz zincirlerindeki iyileşmeler sayesinde enflasyonun kontrol altına alındığı belirtiliyor. Georgieva, Çin hükümetine ihracata bağımlılığı azaltıp tüketici harcamalarına yönelmesi gerektiğini ifade etti. Aksi takdirde, Çin’in potansiyel büyümesinin %4’ün altına inebileceği uyarısında bulundu.