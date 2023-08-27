IMF heyeti Ankara’ya geliyor. Ekonomik krizin reçetesi ‘dış güçlerde’ aranıyor

Üst düzey bir IMF heyetinin Ankara'ya gelmesinin beklendiğini, kesin tarih için görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.

IMF heyeti Ankara’ya geliyor. Ekonomik krizin reçetesi ‘dış güçlerde’ aranıyor

AKP iktidarının yıllardır ‘dış güçler’ olarak belirttiği Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmeye başladığı ve üst düzey bir IMF heyetinin Ankara’ya geleceği iddia edildi.

10Haber yazarı Erdal Sağlam, AKP iktidarının yıllardır sert biçimde karşı durarak siyasi çıkar sağlamaya çalıştığı Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ilişkilerini yeniden ısıtmaya karar verdiğini duyurdu. Gazeteci, iktidar partisinin talebiyle yüksek düzeyli bir IMF heyetinin Ankara'ya geleceğini söyledi.

Tarih için karşılıklı görüşmelerin sürdüğünü ve eylül ayı içinde ziyaretin gerçekleştirilmesinin beklendiğini kaydeden Sağlam, şunları kaydetti:

'STAND - BY TÜRÜ YENİ RESMİ BİR ANLAŞMA YAPILMAYACAK'

"AKP'ye yakın kaynaklar IMF’in geleceğini, rapor yayımlamasının iyi olacağını ama stand-by türü yeni resmi bir anlaşma yapılmayacağını söylüyorlar. Şahsen seçimden önce böyle bir açıklama yapılmayacağını ama seçim sonrasında anlaşma konusunun belirsiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü ekonomideki son yıllarda yaşanan kötü yönetimin çıkardığı faturayı asıl olarak seçimden sonra yapılacak programla ödemeye başlayacağız.

IMF'le anlaşma olsa da olmasa da parasal ve mali sıkılaşmanın yoğun olacağı, enflasyonla mücadele için tüm kesimlerin bedel ödeyeceği, en azından iki yıllık bir süreç bizi bekliyor. KKM gibi biriken yüklerin temizlenmesi için yüklü bir kaynak ihtiyacı olacağı da kesin. IMF ile anlaşma yapıp yüklü bir kaynak girişi olmazsa, kaynağı nereden bulacağımız, bulursak karşılığında ne vereceğimiz belli olmaz."

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