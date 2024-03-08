IMF: Süveyş Kanalı’ndaki ticaret 2 ayda yüzde 50 azaldı

Kaynak: Bloomberght
IMF: Süveyş Kanalı’ndaki ticaret 2 ayda yüzde 50 azaldı
Uluslararası Para Fonu (IMF), Süveyş Kanalı'ndaki ticaret hacminin yılın ilk iki ayında yıllık yüzde 50 azaldığını aktardı.

IMF tarafından yayımlanan blog yazısında, Kızıldeniz'deki saldırıların küresel ticareti aksattığı bildirildi.
Geçtiğimiz yıl birkaç ayda küresel ticaretin iki kritik nakliye güzergahındaki aksamalar sebebiyle sekteye uğradığı vurgulanan yazıda, Kızıldeniz'den geçen gemilere yönelik saldırıların normalde küresel deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 15'inin geçtiği, Asya ile Avrupa arasındaki en kısa deniz yolu olan Süveyş Kanalı'ndaki trafiği azalttığı aktarıldı.
Yayımlanan yazıda, bazı nakliye şirketlerinin gemilerini Ümit Burnu'na yönlendirdiği söylenerek, bu durumun teslimat sürelerini ortalama 10 gün veya daha fazla artırdığı ve stokları sınırlı olan şirketlere zarar verdiği belirtildi.
Süveyş Kanalı'ndaki ticaret hacminin yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azaldığı kaydedilen yazıda, Ümit Burnu'ndaki ticaret hacminin ise aynı dönemde yüzde 74 arttığının tahmin edildiği belirtildi.

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