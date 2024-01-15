IMF yapay zekaya karşı uyardı

Kaynak: Haber Merkezi
IMF yapay zekaya karşı uyardı
IMF yapay zekaya ilişkin yayınladığı raporda uyarılarda bulundu. Yapay zekanın küresel ekonomiyi derinden değiştirmeye hazırlandığı belirtildi.

ODATV'nin haberine göre; Uluslararası Para Fonu (IMF), yapay zekanın ekonomiye ve istihdama olası etkilerine yönelik “Yapay Zeka ve İşin Geleceği” başlıklı bir rapor yayımladı.

IMF, yapay zekanın küresel istihdamın yüzde 40'ını etkileyeceğini ve ülkeler arasındaki gelir eşitsizliğinin daha da kötü bir hal alacağı uyarısını yaptı.

Bazı yorumcular tarafından yapay zekanın küresel ekonomiyi derinden değiştireceği ve bunu yeni bir sanayi devrimine benzediği dile getirildi.

Raporda, yapay zekanın bazı işlerde insanların yerini alarak istihdamı etkileyeceği yer aldı. Gelişen ekonomiye sahip ülkelerin yapay zeka avantajlarından daha az şekilde yararlanacağı belirtildi.

Bu durumun, ülkeler arası gelir eşitsizliğini daha da artıracağı konusunda uyarı takılırken, orta seviyeleri etkileyen otomasyondaki gelişmelerin aksine, yapay zeka teknolojilerinden yüksek ücreti çalışanlarının da etkileneceği yer aldı.

Konuya ilişkin ayrıca bir makale kaleme alan IMF Başkanı Kristalina Georgieva da yapay zekanın istihdam piyasasında yaratabileceği tehlikeye işaret ederek, “Çoğu senaryoda yapay zeka genel eşitsizliği daha da kötüleştirecek. Bu, teknolojinin toplumsal gerilimleri daha da artırmasını önlemek için politika yapıcıların erken davranarak ele alması gereken rahatsız edici bir eğilimdir.” değerlendirmesini yaptı.

Ülkelerin kapsamlı sosyal tedbirler almasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Georgieva, “Böylelikle, geçim kaynaklarını koruyarak ve eşitsizliği azaltarak yapay zeka geçişini daha kapsayıcı hale getirebiliriz.” ifadesini kullandı.

Son Haberler
Kübra konusu nedir? Kübra fragmanı yayınlandı mı ne zaman yayınlanacak? Magazin
Kübra konusu nedir? Kübra fragmanı yayınlandı mı ne zaman yayınlanacak?
Bakan Güler son durumu açıkladı. 78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Bakan Güler son durumu açıkladı. 78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi
e okul sistemi ne zaman kapanacak 2024 e-okul ne zaman kapanıyor? 2024 e-Okul kapanacak mı? 1. dönem e-okul kapanma tarihi Gündem
e okul sistemi ne zaman kapanacak 2024 e-okul ne zaman kapanıyor? 2024 e-Okul kapanacak mı? 1. dönem e-okul kapanma tarihi
Aydın'da uyuşturucu çetesi üyesi 14 kişi yakalandı Gündem
Aydın'da uyuşturucu çetesi üyesi 14 kişi yakalandı
Annesini arayıp 'kaçırıldım' dedi, babası herkesten yardım istedi. Vali gerçeği açıklayınca herkes şoke oldu Gündem
Annesini arayıp 'kaçırıldım' dedi, babası herkesten yardım istedi. Vali gerçeği açıklayınca herkes şoke oldu
Bayat pide kebabı nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Bayat pide kebabı nasıl yapılır?
PFDK ceza yağdırdı. 5 Süper Lig ekibine para cezası Spor
PFDK ceza yağdırdı. 5 Süper Lig ekibine para cezası