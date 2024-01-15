IMF yapay zekaya karşı uyardı

ODATV'nin haberine göre; Uluslararası Para Fonu (IMF), yapay zekanın ekonomiye ve istihdama olası etkilerine yönelik “Yapay Zeka ve İşin Geleceği” başlıklı bir rapor yayımladı.

IMF, yapay zekanın küresel istihdamın yüzde 40'ını etkileyeceğini ve ülkeler arasındaki gelir eşitsizliğinin daha da kötü bir hal alacağı uyarısını yaptı.

Bazı yorumcular tarafından yapay zekanın küresel ekonomiyi derinden değiştireceği ve bunu yeni bir sanayi devrimine benzediği dile getirildi.

Raporda, yapay zekanın bazı işlerde insanların yerini alarak istihdamı etkileyeceği yer aldı. Gelişen ekonomiye sahip ülkelerin yapay zeka avantajlarından daha az şekilde yararlanacağı belirtildi.

Bu durumun, ülkeler arası gelir eşitsizliğini daha da artıracağı konusunda uyarı takılırken, orta seviyeleri etkileyen otomasyondaki gelişmelerin aksine, yapay zeka teknolojilerinden yüksek ücreti çalışanlarının da etkileneceği yer aldı.

Konuya ilişkin ayrıca bir makale kaleme alan IMF Başkanı Kristalina Georgieva da yapay zekanın istihdam piyasasında yaratabileceği tehlikeye işaret ederek, “Çoğu senaryoda yapay zeka genel eşitsizliği daha da kötüleştirecek. Bu, teknolojinin toplumsal gerilimleri daha da artırmasını önlemek için politika yapıcıların erken davranarak ele alması gereken rahatsız edici bir eğilimdir.” değerlendirmesini yaptı.

Ülkelerin kapsamlı sosyal tedbirler almasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Georgieva, “Böylelikle, geçim kaynaklarını koruyarak ve eşitsizliği azaltarak yapay zeka geçişini daha kapsayıcı hale getirebiliriz.” ifadesini kullandı.