IMF’den Orta Doğu uyarısı

Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu ve diğer bölgelerdeki tüm çatışmaların sona ermesi çağrılarını tekrarlayan Kozack, Orta Doğu'daki çatışmanın son dönemde yoğunlaşmasını büyük bir endişeyle yakından takip ettiklerini belirtti.

Kozack, "Çatışmanın daha da tırmanma olasılığı riskleri ve belirsizliği artırıyor, bölge ve ötesinde önemli ekonomik sonuçları olabilir. Son gelişmelerle ilgili olarak ekonomik etkilerinden bahsetmek için henüz çok erken, ancak ekonominin çatışmanın merkezinde olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kozack, Gazze'de sivil halkın, çok kötü sosyoekonomik koşullar, insani kriz ve yetersiz yardım dağıtımıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Batı Şeria'da halihazırda kötü olan beklentilerin daha da kötüleştiğini ve öncü resmi verilerin 2024’ün ilk yarısında gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) yüzde 25'lik bir düşüş olduğunu gösterdiğini ifade eden Kozack, yoğunlaşan çatışmaların Lübnan'da da ülkenin halihazırda kırılgan olan makroekonomik ve sosyal durumunu daha da kötüleştirdiğini belirtti.