IMF'den Pakistan'a dev kredi

Tökezleyen ekonomisini ayakta tutmak için çok ihtiyaç duyduğu 37 ay vadeli kredi karşılığında Pakistan hükümeti, daha fazla reform uygulama sözü verdi.

IMF'den yapılan açıklamada, Pakistan'a altmış yıldan uzun bir süre içinde verilen 24. kredinin "IMF'nin yönetim kurulunun onayına tabi olduğu" belirtildi.

IMF tarafından yapılan açıklamada kredi anlaşmasının temel amacı, Pakistan hükümetinin makroekonomik istikrarı sağlama adımlarını desteklerken, aynı zamanda dayanıklı büyüme için gerekli koşulları sağlamak olduğu söylendi.



Anlaşma, aylarca süren müzakerelerin ardından ve Pakistan'ın vergi toplama sistemini iyileştirmesi koşuluyla kabul edildi. Yaklaşık 236 milyonluk bir ülkede 2022'de yalnızca 5,2 milyon kişi gelir vergisi beyannamesi verdi.



Nüfusun yaklaşık %40'ın yoksulluk sınırının altında yaşayan Pakistan, IMF'nin reformlarını gerçekleştirme sözü vermesiyle ekonomisine can suyu olacak bir nakiditeye sahip oldu.



Geçtiğimiz yıl, İslamabad ekonomisi siyasi kaos, 2022'deki büyük muson sellerinin sonuçları ve onlarca yıllık kötü yönetim nedeniyle sert bir şekilde vurulduğunda iflasın eşiğine gelmişti.



Pakistan'ın finans sektörü yüksek enflasyon ve büyük bir kamu borcu arasında oldukça kırılganlığını koruyor.