IMF'nin 2 numaralı isminden faiz yorumu

Kaynak: Haber Merkezi
IMF'nin 2 numaralı isminden faiz yorumu
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Gita Gopinath enflasyonla mücadelenin sona ermediğini söyleyerek faiz indirimlerine yönelik piyasa beklentilerinin “erken” olduğunu vurguladı.

Davos’taki gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu’na katılan Gopinath, son iki yılda borçlanma maliyetlerinde yaşanan keskin artışların yaşanmasına rağmen ABD ve Avrupa’da işgücü piyasasının sıkı konumda olduğunu söyledi.

Piyasaların agresif faiz indirimi beklediğini söyleyen Gopinath, bu sonuca varmak için henüz erken faizlerin daha küçük adımlarla düşmesinin uygun olduğunu belirtti.

Ayrıca Gopinath, ellerindeki veriye göre bu indirimlerin yılın ikinci yarısında yapılmasının daha mümkün olduğu vurguladı.

Yine aynı Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan AMB Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy ise AMB için faiz indirimi tartışmaları hakkında konuşmak istemediğini söyledi.

Enflasyonda zafer ilan etmek için erken olduğunu söyleyen Villeroy’a göre AMB’nin sıradaki hamlesinin bu sene bir faiz indirimi olduğunu belirtti.

İlgili Haberler
Küresel eşitsizlik uçurumu büyüyor
Küresel eşitsizlik uçurumu büyüyor
Gram altının göreceği yeni zirve açıklandı. Yeni rekor kapıda
Son Haberler
Ucuz viski ve kebaba dadanan gazeteciler kim? Spor Medyasının Nöbetçi Amiri açıkladı Spor
Ucuz viski ve kebaba dadanan gazeteciler kim? Spor Medyasının Nöbetçi Amiri açıkladı
Aile 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman? Magazin
Aile 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Trafo bomba gibi patladı Gündem
Trafo bomba gibi patladı
500 bin lira maaşla çalışacak eleman bulunamadı Ekonomi
500 bin lira maaşla çalışacak eleman bulunamadı
AKP bir ilçeyi MHP’ye bıraktı kriz çıktı Gündem
AKP bir ilçeyi MHP’ye bıraktı kriz çıktı
Van, Hakkari ve Bitlis'te 69 yerleşim yerine kar engeli Gündem
Van, Hakkari ve Bitlis'te 69 yerleşim yerine kar engeli
İş dünyasının altın çocuğu Erol Aksoy 4.5 milyar ceza ödeyecek. Bir zamanlar Show Tv ve İktisat Bankası'nın sahibiydi Gündem
İş dünyasının altın çocuğu Erol Aksoy 4.5 milyar ceza ödeyecek. Bir zamanlar Show Tv ve İktisat Bankası'nın sahibiydi