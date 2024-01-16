IMF'nin 2 numaralı isminden faiz yorumu

Davos’taki gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu’na katılan Gopinath, son iki yılda borçlanma maliyetlerinde yaşanan keskin artışların yaşanmasına rağmen ABD ve Avrupa’da işgücü piyasasının sıkı konumda olduğunu söyledi.

Piyasaların agresif faiz indirimi beklediğini söyleyen Gopinath, bu sonuca varmak için henüz erken faizlerin daha küçük adımlarla düşmesinin uygun olduğunu belirtti.

Ayrıca Gopinath, ellerindeki veriye göre bu indirimlerin yılın ikinci yarısında yapılmasının daha mümkün olduğu vurguladı.

Yine aynı Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan AMB Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy ise AMB için faiz indirimi tartışmaları hakkında konuşmak istemediğini söyledi.

Enflasyonda zafer ilan etmek için erken olduğunu söyleyen Villeroy’a göre AMB’nin sıradaki hamlesinin bu sene bir faiz indirimi olduğunu belirtti.