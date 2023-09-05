İmplant hamilelikte doğru mu?

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, anne adaylarını implant konusunda uyardı.

KAYNAK: İHA
İmplant hamilelikte doğru mu?

Hiçbir anne adayı hamilelik döneminde diş ağrısı çekmek istemez. Bunun için de hamilelik öncesinde diş bakımınızı ve tedavilerinizi eksiksiz şekilde yaptırmanız gerekiyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir hamilleri uyardı, “Hamilelik döneminde implant yapımını pek tercih etmiyoruz. Hamilelik döneminden önce diş hekimine gidilip dişlerin tüm kontrollerinin yapılması rahat bir hamilelik süreci geçirilmesini sağlar” diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, anne adaylarını uyardı. diye konuştu.

Kökdemir sözlerine şunları ekledi:

“Hamileliğin birinci ve üçüncü evrelerinde hastaya müdahale edilmemesi önemlidir. Çünkü dişteki rahatsızlıklara bağlı olarak belki bazı ilaçlar kullanılması gerekebilir. O yüzden hamilelik öncesinde diş hekimine gidip rahatsızlıkların tespit edilmesi ve bunların tedavi edilmesi hem hamileliğin rahat geçirilmesinde hem de hamilelik sonrası dönemde sağlıklı bir ağıza sahip olunmasında önemli rol oynayacaktır. Ayrıca hamilelik döneminde hormonal değişikliklerden dolayı gebeler hastalıklara daha yatkın hale gelebilir. Küçük bir hastalık, hamilelik döneminde çok büyük bir hale gelip hastamızın ağrı-sızı içinde kliniğe gelmesine sebep olabilir. Bu nedenle hamilelik öncesinde mutlaka diş hekimi kontrolü yaptırılmalıdır.”

HASSAS DİŞLER İÇİN NE YAPILMALI?

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Hamilelik döneminde hormonal değişikliklerden dolayı dişler daha hassas hale gelebilir. Bununla ilgili olarak anneyi rahatsız edecek bir durum varsa veya diş eti kanaması oluyorsa mutlaka bir diş hekimine gitmek gerekir. Bunun dışında hamilelik döneminde diş hastalıklarıyla karşılaşmamak için mutlaka hamilelik öncesi diş hekimi ziyareti şarttır. Eğer tam sağlıklı bir ağızla hamilelik dönemi başlarsa hamilelik döneminde herhangi bir ekstra sorun çıkmayacak, çıkan sorunlar da minik müdahalelerle tedavi edilebilecektir.” şekline konuştu.

BULANTI YAŞANDIĞI DÖNEMLERDE DİŞ BAKIMI NASIL YAPILIR


“Anne adayları ilk aylarda mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler yaşayabilirler” diyen Kökdemir hamileleri şöyle uyardı:
“Eğer bu şekilde bir rahatsızlık oluyorsa ağızın bir bardak su ile çalkalanması veya dişlerin hafifçe fırçalanması, kusma gibi bir durumdan sonra dişlerin çürüğe veya diş etlerinin diş eti iltihabına maruz kalmasının önüne geçer. Aksi takdirde hem dişlerde çürük oluşur hem de diş etlerinde hastalıklar ortaya çıkabilir. Bunların sebebi yüksek kuvvetteki mide asidinin ağıza geliyor ve o bölgede bir süre bekliyor olmasıdır. Ama ağız çalkalanırsa ve bu asidik ortam ağızdan uzaklaştırılırsa, bu asidin sebep olacağı hastalıkların da önüne geçilmiş olur.”

ANNE ADAYLARINA İMPLANT YAPILIR MI?

Kökdemir, “Bunun sebebi hem hastamızın cerrahi bir işlem geçirecek olması, hem de bu tedavi sonrasında 5-7 gün süreyle antibiyotik kullanacak olmasıdır. Dolayısıyla hamilelik öncesinde implant uygulayıp, hamilelik sonrasında da dişin üzerine yapılacaklar konusunda bir planlama yapıyoruz veya tüm bu tedaviyi hamilelik sonrasına bırakabiliyoruz” diye konuştu.

İHA

Öne Çıkanlar
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Son Haberler
Furkan ne demek? Furkan isminin anlamı nedir? Keşfet
Furkan ne demek? Furkan isminin anlamı nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı 5 öğretmen, 2 çocuk gelişimcisi alacak Güncel
Diyanet İşleri Başkanlığı 5 öğretmen, 2 çocuk gelişimcisi alacak
Muğla'da bir günde 36 tane yıldırım yangını oldu Güncel
Muğla'da bir günde 36 tane yıldırım yangını oldu
Van Göl'ü çekildi ada ortaya çıktı Güncel
Van Göl'ü çekildi ada ortaya çıktı
Kadın voleybolcuları kutlayan Türkan Elçi'ye Kürtçü faşistlerden linç Güncel
Kadın voleybolcuları kutlayan Türkan Elçi'ye Kürtçü faşistlerden linç
Gökçe ne demek? Gökçe isminin anlamı nedir? Keşfet
Gökçe ne demek? Gökçe isminin anlamı nedir?
TSYD Ankara Kupası'nın oynanacağı tarih belli oldu Spor
TSYD Ankara Kupası'nın oynanacağı tarih belli oldu