İmralı görüşmesi sonrası DEM Parti'den açıklama: Yeni aşama vurgusu

DEM Parti İmralı Heyeti, dün adaya giderek terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin dikkat çeken kısmı TBMM'de yeni çözüm sürecine yönelik kurulan komisyon toplantıları sonrası yapılan ilk görüşme olmasıydı.

Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Urfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer alırken görüşmeye dair yazılı açıklama yapıldı.

"YENİ BİR AŞAMA GEREK"

Açıklamada "demokratik toplum, barış ve entegrasyonun, bu sürecin üç kilit kavramı" olduğuna dikkat çekilirken "bütün boyutlarda adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşamanın gereğine" vurgu yapıldı.

Açıklamada "stratejik hamlenin anlaşılması ve sahiplenilmesi"ne önem atfedilirken "siyaset ve basın çevrelerinin bir kısmında basitleştirme ya da yok sayma gibi yaklaşımlarla ele alınmasının bu sürece zarar verdiği"ne yönelik değerlendirme yapıldı.

