İmralı Heyeti yeniden ada yolcusu! Tarih belli oldu

Son dakika haberi... DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan ile yeni çözüm süreci kapsamında 28 Ağustos Perşembe günü yeni bir görüşme yapacak.

DEM Parti, Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti'nin 28 Ağustos Perşembe günü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gideceğini bildirdi.

DEM Parti, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına başlamasının ardından İmralı'ya ilk ziyaretini gerçekleştirecek.

İmralı heyeti ile Öcalan en son 5 Temmuz'da görüşmüşlerdi.

TEMELLİ KOMİSYONA İŞARET ETMİŞTİ

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Öcalan ile düzenli temas kurması gerektiğini belirtmişti.

Temelli, "Bu hafta içinde İmralı heyetimizin Ada’ya gitme olasılığı çok yüksektir ama günü henüz belli değil" demişti.

