AKP İLE DEM ARASINDA “AJANDA” ÇATLAMASI

“APO” sloganları sonrası dün AKP ve DEM arasında “ajanda” çatlaması gerçekleşti. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Herhangi bir siyasi parti kendi spesifik ajandasını sürecin tamamının ajandası zannetmemelidir. Sorumsuzluklar başka sorumsuzlukları getirir. O zaman da ana fikri kaçırırız" derken, DEM Parti Sözcü Ayşegül Doğan da "Her siyasi partinin grubuna gelenler, taleplerini iletmek isteyenler slogan atabilir. Her siyasi partinin grubunda slogan atılıyor. Son derece demokratik bir hak. Spesifik ve gizli bir ajandamız yok bizim” cevabını verdi.

AKP İÇİNDE DE “SÜREÇ” ÇATIRDAMASI

Dün yaşanan gerilimin ardından bugün ise AKP içerisinde yaşanan süreç kafa karışıklığını Nefes yazarı Nuray Babacan yazdı. Babacan, süreç için yeni yasama dönemiyle birlikte ivme kazanmasını bekleyenler, işin çok bileşeni olduğunu bildiğini söyledi. Babacan, “Tek bir yapı gibi görünen AKP’de bile açılım sürecine bakış aynı değil. Partinin Kürtleri farklı, devlet birimleriyle içli dışlı olanlar farklı, gelişmelere Orta Anadolu kafasıyla bakanlar farklı yaklaşıyor. ‘Son sözü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan söyler’ diyenler, bu farklı yapıların etkisini görmezden gelemez. Zira Erdoğan’ın süreci çok da coşkulu savunmadığı iddiaları bu temel üzerinden tartışılıyor” dedi.

MHP VE AKP ARASINDA “SAHİP ÇIKMIYOR” GERİLİMİ YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde de Cumhur İttifakı içinde AKP ile görüş ayrılıkları gelmeye başlamıştı. Cumhuriyet’te yer alan habere göre; MHP kulislerinden yansıyan bilgide parti yönetimi AKP’nin sürece ilişkin tutumundan rahatsızlıklar dile getirildi. Bazı MHP kaynakları, “AKP, sürece yeterince sahip çıkmıyor” değerlendirmesini yaptı.