İktidarın başlattığı 'Terörsüz Türkiye' süreci Meclis'te kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" ile devam ediyor. Bahçeli’nin, “İmralı’ya komisyondan heyet gönderilsin, Öcalan SDG’ye çağrı yapsın” ifadeleleri gündemdeki yerini koruyor.

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İmralı çıkışıyla AKP içinde rahatsızlık yarattığını öne sürdü. Bozkurt’a göre Bahçeli, itirazlara rağmen geri adım atmıyor. AKP kulislerinde “Bahçeli’yi tutamıyoruz” yorumları yapılıyor.

AKP VE TBMM KANADINDAN İTİRAZ GELDİ

Sedat Bozkurt’un aktardığına göre, Bahçeli bu önerisini önceden AKP kanadıyla paylaşsa da, iktidar bu girişime sıcak bakmadı. Hem TBMM yönetimi hem de AK Parti yöneticileri, “Bir hükümlüyle Meclis heyetinin görüşmesi ciddi tartışma yaratır” diyerek önerisye itiraz etti. MHP lideri ise geri adım atmadı.

“BAHÇELİ’Yİ TUTAMIYORUZ” KULİSİ

Bozkurt’un yazısına göre Bahçeli, Meclis’ten İmralı’ya gidecek heyette mutlaka bir MHP’li üyenin yer almasını istiyor. Bu talep, AKP’de rahatsızlık yarattı. Partili kaynaklar “Bahçeli’yi tutamıyoruz” yorumları yapıldığı öne sürdü.

ERDOĞAN “İHTİYATLI İYİMSER” AMA MESAFELİ

Yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürece doğrudan müdahil olmadığı ifade edildi. Erdoğan'ın tavrının AKP içinde “ihtiyatlı iyimserlik” olarak değerlendirildiği belirtildi.