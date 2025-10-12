İktidarın başlattığı 'Terörsüz Türkiye' adımları Meclis'te kurulan birçok partiden vekilin katıldığı "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" ile devam ediyor. DEM Parti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın komisyonda dinlenilmesi gerektiği çağrılarını sürdürüyor.

Medyascope'un haberine göre, süreci değerlendiren AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun 'Demirtaş' için yaptığı çağrı dikkat çekti.

'SÜREÇ BAĞLAMINDA DOĞRU OLUR'

Ensarioğlu, “Mahkeme ‘hayır’ demiş ama ben ezbere konuşmak istemem” dedi. Gönlünden geçenin Demirtaş’ın tahliye edilmesi olduğunu söyleyen Ensarioğlu, bunun süreç açısından da olumlu olacağını söyledi. Yasal olarak mümkün olup olmadığını bilmediğini söyleyen Ensarioğlu, süreç bağlamında doğru olacağını ifade etti.

Türkiye, dosyanın AİHM'in Büyük Dairesi'nde yeniden ele alınması talebinde bulunmuş; AİHM, 8 Temmuz 2025'te açıkladığı kararında, Demirtaş'ın Kobani Davası bağlamında tekrar tutuklanmasını "hukuki açıdan sorunlu" bulmuştu.

Adalet Bakanlığı yetkilileri, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunu hak ihlali sayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)'e giderek Demirtaş'a tahliye yolu açacak karara itirazda bulunmuştu.

2016'da tutuklanan Demirtaş 15 Mayıs 2024'teki karar duruşmasında 42 yıl hapis cezası aldı.