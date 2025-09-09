İmzalar atıldı: İki ligin maçları canlı yayınlanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Bi Kanal & Sıfır TV arasında, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig naklen yayın anlaşması TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imzalandı.

TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ve Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık ve Yapımcılık Sanayi AŞ'nin sahibi Bilal Kalyoncu katıldı.

"MAÇ HAFTALARINDA 48 KARŞILAŞMA YAYINLANACAK"

İmza töreninde bir konuşma yapan Mecnun Otyakmaz, anlaşma neticesinde kulüpler için yeni gelir kalemi oluşacağını belirtti.

Otyakmaz, "İlk kez 2. ve 3. lig maçları için ihale açıldı. İhaleyi ligimizin değerine inanan Bi Kanal kazandı. 2. ve 3. ligdeki tüm maçlar 2 yıl boyunca yayınlanacak, kulüplerimize yeni bir gelir kalemi oluşturacak. Taraftarlar da takımlarının her maçını izleme imkanı bulacak. Bu da mutluluk verici bir gelişme. Maç haftalarında 48 karşılaşma canlı yayınlanacak. 500'ü sahada olmak üzere 700 personel sahada yer alacak" diye konuştu.

"TAKIMLARIMIZIN ELİ RAHATLAYACAK"

Türk futbolunu daha güçlü hale getirmeye çalıştıklarını söyleyen Otyakmaz, "Kulüplerin güçlü olmasının yolu sağlam mali yapıdan geçiyor. Yayın anlaşmaları kulüplerimizin güçlenmesini, yatırım yapabilmesini ve geleceğe dair planlarını sağlam temeller üzerine oturtmalarını sağlayacak en önemli gelir kaynakları arasında yer almaktadır. Hedefimiz, her ligimizin güçlü bir yapıya kavuşmasıdır. Bu iş birliği takımlarımızın elini rahatlatacaktır" dedi.

"ÇOK ZOR BİR YÜKÜN ALTINA GİRDİK"

Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık ve Yapımcılık Sanayi AŞ'nin sahibi Bilal Kalyoncu ise "Çok zor bir yükün altına girdiğimizin farkındayız. Anadolu'nun futbol cenneti olduğuna inanıyoruz. Bunun da gerekli değeri görmesi açısından TFF'nin açtığı yolda bu yayın ihalesini aldık" şeklinde konuştu.

İHALE BEDELİ 85 MİLYON LİRA

"Yeni bir yayıncı kuruluşuz. Rekorlarla başladık yayınlarımıza" diyen Kalyoncu, şunları söyledi:

"Geçen hafta 48 maç aynı anda yayınlandı. Çok ciddi bir saha operasyonu gerçekleştirdik. Liglerde 60'a yakın şehir temsil ediliyor. 30 milyon insanın etkileşimi mevcut. Aidiyet ve kimlik açısından şehirlerinin takımlarının görünürlüğünün artmasını istiyorlar. TFF bu talebi karşılayarak önemli bir işe imza attı. 85 milyon+KDV gibi bir rakamla ihale kazanıldı. Anadolu'da yaşanacak güzel futbolun yanında olmak istiyoruz."