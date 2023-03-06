İktidara seçim öncesi para Suudi Arabistan'dan geldi. İmzalar atıldı

Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Suudi Arabistan Kalkınma Fonu aracılığıyla gerçekleşen bu mevduat anlaşması, yalnızca Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti ve halkları arasındaki yakın iş birliği ve tarihi bağların kanıtı değil, aynı zamanda Suudi Arabistan Krallığı'nın Türkiye'nin güçlenme çabalarını destekleme taahhüdünün bir göstergesidir. Diğer deyişle bu anlaşma, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal büyümesini ve sürdürülebilir kalkınmasını destekleme anlamı taşımaktadır.

Bu mevduat sayesinde çeşitli sektörlerdeki ekonomik sorunların çözümüne katkı sunulması hedeflenmektedir. Suudi Arabistan Krallığı bu anlaşmayla Türk halkına verdiği güçlü desteği ve Türk ekonomisinin geleceğine duyduğu güveni ifade etmektedir."

Aralık ayında Reuters ajansına konuşan Suudi Arabistan Maliye Bakanı, iki ülke arasında varılan mutabakat kapsamında 'birkaç gün içinde' TCMB'ye 5 milyar dolar yatıracaklarını açıklamıştı. Bakan gazetecilere verdiği demeçte, "Yakında bu işlem gerçekleşecek. Karar iki ülke arasında alındı. Türkiye ile ilişkilerimizde büyük gelişme var ve Türkiye'de ve diğer ülkelerde yatırım fırsatlarını hedefliyoruz" demişti.