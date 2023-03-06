6 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İktidara seçim öncesi para Suudi Arabistan'dan geldi. İmzalar atıldı

İktidara seçim öncesi para Suudi Arabistan'dan geldi. İmzalar atıldı

Seçim öncesi Suudilerden seçim öncesi 5 milyar dolar geliyor. Reuters, Suudi Arabistan ile Türkiye'nin Suudi Kalkınma Fonu aracılığıyla Türkiye'ye 5 milyar dolar mevduat girişi yapmak üzere anlaştığını duyurdu.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 13:52
Takip Et

İmzalar atıldı. İktidara seçim öncesi cansuyu Araplardan geldi

İktidara seçim öncesi para Suudi Arabistan'dan geldi. İmzalar atıldı
+
Aa
-

Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: 

"Suudi Arabistan Kalkınma Fonu aracılığıyla gerçekleşen bu mevduat anlaşması, yalnızca Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti ve halkları arasındaki yakın iş birliği ve tarihi bağların kanıtı değil, aynı zamanda Suudi Arabistan Krallığı'nın Türkiye'nin güçlenme çabalarını destekleme taahhüdünün bir göstergesidir. Diğer deyişle bu anlaşma, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal büyümesini ve sürdürülebilir kalkınmasını destekleme anlamı taşımaktadır.

Bu mevduat sayesinde çeşitli sektörlerdeki ekonomik sorunların çözümüne katkı sunulması hedeflenmektedir. Suudi Arabistan Krallığı bu anlaşmayla Türk halkına verdiği güçlü desteği ve Türk ekonomisinin geleceğine duyduğu güveni ifade etmektedir."

Aralık ayında Reuters ajansına konuşan Suudi Arabistan Maliye Bakanı, iki ülke arasında varılan mutabakat kapsamında 'birkaç gün içinde' TCMB'ye 5 milyar dolar yatıracaklarını açıklamıştıBakan gazetecilere verdiği demeçte, "Yakında bu işlem gerçekleşecek. Karar iki ülke arasında alındı. Türkiye ile ilişkilerimizde büyük gelişme var ve Türkiye'de ve diğer ülkelerde yatırım fırsatlarını hedefliyoruz" demişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
1
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
2
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
3
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
4
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
5
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
6
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿Özel harekat eşliğinde bir yıl kazı yapılan gizemli ev satışa çıkarıldı. Satış için tek bir şart var
7
﻿Özel harekat eşliğinde bir yıl kazı yapılan gizemli ev satışa çıkarıldı. Satış için tek bir şart var
﻿Özel harekat eşliğinde bir yıl kazı yapılan gizemli ev satışa çıkarıldı. Satış için tek bir şart var
﻿Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿İsviçre Merkez Bankası, 141,5 milyar dolar zarar açıkladı
﻿İsviçre Merkez Bankası, 141,5 milyar dolar zarar açıkladı
﻿İsviçre Merkez Bankası, 141,5 milyar dolar zarar açıkladı
﻿'İstanbul'da 100 bin bina yıkılıp yeniden yapılmalı'
﻿'İstanbul'da 100 bin bina yıkılıp yeniden yapılmalı'
﻿'İstanbul'da 100 bin bina yıkılıp yeniden yapılmalı'
﻿Ordu’yu şiddetli rüzgar vurdu! İş yeri ve otomobiller zarar gördü
﻿Ordu’yu şiddetli rüzgar vurdu! İş yeri ve otomobiller zarar gördü
﻿Ordu’yu şiddetli rüzgar vurdu! İş yeri ve otomobiller zarar gördü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.