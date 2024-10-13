İmzalar atıldı: Trans-Afgan Koridoru inşa ediliyor

Trans-Afgan Koridoru AnlaşmaSI, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Türkmenistan'a gerçekleştirdiği ziyarette imzalandı.

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev, Kazinform'un haberine göre, söz konusu güzergahın Kazakistan, Türkmenistan topraklarından geçerek Afganistan'a ulaşacağını ve Pakistan, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'na erişimi olacağını söyledi.

Tokayev'in resmi ziyareti kapsamında taraflar ulaştırma alanında sekiz anlaşma imzaladı. Anlaşmalar gereğince Kazakistan ve Türkmenistan da doğrudan hava uçuşları başlatacak.

Anlaşmalar, motorlu taşıtlarla yük taşımacılığında izin sisteminin kaldırılmasını öngörüyor. Her iki ülke ayrıca ulaştırma ve lojistikte stratejik iş birliği geliştirecek.