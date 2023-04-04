Galatasaray'ın eski kalecisi Barcelona ile anlaştı

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Inaki Pena, sezon sonunda Barcelona ile bitecek olan sözleşmesini uzatma konusunda Katalan kulübüyle anlaştı.

Galatasaray'ın eski kalecisi Inaki Pena, Barcelona ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili kararını verdi. Katalan takımının altyapısından yetişen Pena, Barcelona'da oynamaya devam edecek

24 yaşındaki eldiven, takımıyla yaptığı görüşmelerin ardından birkaç hafta düşündü ve kulübüne olumlu geri dönüş yaptı. İspanyol yayın organı Relevo'nun haberine göre; imzanın birkaç gün içerisinde atılması bekleniyor.