İnan Kıraç kaçırılmıştı! Soruşturmada flaş gelişme

Ünlü iş insanı İnan Kıraç'ın, dün akşam saatlerinde sağlık kontrollerini yaptırdığı hastaneden kaçırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Tedavi gördüğü hastane olan Koç Üniversitesi Hastanesi'ndan açıklama gelmişti. Hastaneden yapılan açıklamada "Vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsızdır" ifadeleri yer almıştı.

Öte yandan Kıraç Vaniköy'de ikamet ettiği evinde bulundu.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Konu ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Flaş... Flaş... Flaş.. Ünlü iş adamı İnan Kıraç kaçırıldı! Hastaneden jet açıklama