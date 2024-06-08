İnan Kıraç mahvoldu

Kaynak: GS Gazete
İnan Kıraç mahvoldu

Erden Timur'un istifası Galatasaray'ı karıştırdı.

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak bitiren Galatasaray'da işler bir anda karıştı.

CAMİAYA İSYAN ETTİ

2 sezondur Sportif AŞ Başkanvekili olarak görev yapan Erden Timur bir basın toplantısı yaparak rekor oyla seçilen Dursun Özbek'in yeni yönetiminde yer almayacağını açıkladı.

Erden Timur konuşmasında Galatasaray'ın iç siyasetinin kendisini yıprattığını ve camia tarafından yalnız bırakıldığını ifade etti.

Erden Timur'un bu konuşması kendisini seven taraftar ve üyelerin kazan kaldırmasına sebep olurken eleştiriler ilginç bir isme yöneldi.

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İHRAÇ TALEBİNDE BULUNACAKLAR

Uzun yıllardır Galatasaray'ın içerisinde yer alan ve sosyal medyada "Derin Galatasaray" olarak adlandırılan İnan Kıraç, Erden Timur'un arkasında durmadığı nedeniyle eleştirilmeye başlandı.

Başkanlık seçimlerinde geri planda kalan, cemiyet toplantılarına katılmayan, kulübe finansal destek sağlamayan, yöneticilerle yakın durmayan sadece belirli insanlarla masaya oturan ifade edilen Kıraç için bazı üyelerin yakında bir ihraç talebinde bulunabileceği iddia edildi.

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