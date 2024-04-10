İnan Kıraç patladı

Kaynak: GS Gazete
İnan Kıraç patladı
Seçimlerde yönetim kurulu listesine girmesi için çağrı yapan üyelere İnan Kıraç tepki gösterdi

Sezon sonunda başkanlık seçimine gidecek Galatasaray’da kulisler hareketlenmeye başladı.

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Mevcut başkan Dursun Özbek görevine devam etmek isterken eski başkan Adnan Polat ve Vahap Tanrıverdi’nin de isimleri konuşuluyor.

Galatasaray Lisesi mezunlarından bazı üyeler ise ünlü iş insanı ve Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç’a yeni yönetimde yer alması için çağrı yaptı.

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Yapılan bu çağrılara tepki gösteren Kıraç’ın ise “Beni bu işlere karıştırmayın. Galatasaray'ın binlerce delegesi. Her şey nizami şekilde yapılır" dediği iddia edildi.

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