İnan Kıraç yıkıldı

Koç Holding'in büyümesinde rol alan ve Türk sanayisinin önemli isimlerinden Can Kıraç, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İŞ SİYASET VE SPOR CAMİASI TÖRENE AKIN ETTİ

97 yaşında hayata gözlerini yuman Kıraç için dün Bebek Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende İnan Kıraç’ın yaşadığı büyük üzüntü gözlerinden okundu.

Can Kıraç'ın cenazesine ailesinin yanı sıra iş, siyaset ve spor dünyasından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, iş insanı Rahmi Koç, Aydın Doğan, Güler Sabancı, Faruk Süren, tarihçi İlber Ortaylı, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik gibi isimler hazır bulundu. Törene katılamayan pek çok isim ise çelenk yolladı.

Kıraç'ın tabutu Galatasaray bayrağına sarılı olarak taşındıktan sonra Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Can Kıraç Kimdir?

Can Kıraç, 1927 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nin ardından İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1954 yılında Vehbi Koç ile birlikte Koç Holding'i kurdu. Kıraç, Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde önemli rol oynadı.

Kıraç, iş hayatının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında da aktif görev aldı. TÜSİAD'ın kurucu üyelerinden biri olan Kıraç, Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) ve Endüstriyel Kalkınma Vakfı'nın (ENDEV) da kurucularından biridir.

Kıraç, 2009 yılında "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı" ile ödüllendirildi.

Can Kıraç'ın vefatı, Türkiye sanayisi ve iş dünyası için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.