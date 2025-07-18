İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali için açılan davada karar çıktı!

Düzenleme: Kaynak: Ekol TV
İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali için açılan davada karar çıktı!

Kıraç Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç ile Emine Alangoya’nın 2024’ün sonlarında gizlice kıydıkları nikah, yargıdan döndü. İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi, açılan dava sonucunda evliliğin iptaline karar verdi.

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç tarafından 0 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle Anadolu 18. Aile Mahkemesi’nde dava açmıştı.

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İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç

Mahkeme, dava kapsamında İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk etmiş, heyet, Kıraç’a bir dizi nörolojik test yapmıştı. İnan Kıraç ile ilgili hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi.

Rapor içerisinde Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığının ve vasi tayin edilmesi gerektiğinin belirtilmişti. Anadolu 18. Aile Mahkemesi ise Kıraç’ın fiili ehliyetinin kaldırılmasına karar vererek, Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin’i geçici vasi olarak atamıştı. Ayrıca tebir şerhi de kayulmuştu.

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Ekol TV muhabiri Elyesa Karatepe'nin özel haberine göre; Anadolu 18. Aile Mahkemesi’nde görülen ‘Evlenmenin iptali’ davasının karar duruşmasına, taraf avukatları katıldı. Yaklaşık 1 saat süren 5. duruşmanın ardından mahkemeden karar çıktı.

Mahkeme, Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle evliliğin iptaline karar verdi.

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İnan Kıraç'ın eşi Emine Alagoya

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