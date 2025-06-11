İnan Kıraç'ın nerede olduğu ortaya çıktı! Kaçırıldığı iddia edilmişti

Emine Alangoya ile evliliğinden sonra aile içi tartışmalarla gündem olan ünlü iş insanı İnan Kıraç, 21 Mayıs günü Çarşamba günü eşi tarafından tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nden kaçırıldığı öne sürülmüştü.

Demans hastası olduğu tespit edilen Kıraç hakkında, kızı İpek Kıraç tarafından evliliğin iptaline dair dava açılmış, mahkeme İnan Kıraç’ın akli melekelerinin yerinde olmadığı için Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin’i vasi olarak atamıştı.

İNAN KIRAÇ’IN NEREDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Kaçırıldı iddialarından sonra nerede olduğu bir sır gibi saklanan Kıraç'ın nerede olduğu ortaya çıktı.

Odatv’nin haberine göre İnan Kıraç, İstanbul Ümraniye’de bulunan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’ne götürüldü. Hastane yönetimi konu hakkında bu güne kadar açıklama yapmazken, iddialar Kıraç’ın hukuki ve sağlık durumuna dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Kıraç'ın sağlık durumunun iyi olmadığı öğrenildi.