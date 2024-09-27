İnanılması güç olay. Oto hırsızların biri 11 diğeri 13 yaşında

Düzenleme: Kaynak: İHA
İnanılması güç olay. Oto hırsızların biri 11 diğeri 13 yaşında

Edirne'de suç yaşını nerelere geldiğini gözler önüne seren olan. Park halindeki otomobili çalan 11 ve 13 yaşındaki iki hırsız, kaza yapınca yakayı ele verdi

Türkiye'de suç yaşının git gide düştüğün ortaya koyan olan Edirne'de yaşandı.

İddialara göre; Edirne'nin Babademirtaş Mahallesi'nde park halinde bulunan aracı çalan 11 ve 13 yaşlarındaki iki çocuk, şehirde tur atmaya başladı. Arabasının çalındığını fark eden şahsın ihbarıyla birlikte, polis ekipleri şehir merkezinde geniş çaplı araştırma başlattı.

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Çalınan otomobil, ekipler tarafından Umurbey Mahallesi'nde kazalı ve terk edilmiş halde bulundu. Kaza yapınca aracı terk eden ve olay yerinden hızlıca kaçan iki çocuk, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Polis ekiplerinin detaylı inceleme yaptığı araç daha sonra sahibine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan araştırma sürüyor.

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