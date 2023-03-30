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İnce ve Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmenin perde arkası sızdı. Kritik tarihlere dikkat çekti

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmenin perde arkasını Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Sibel Erdem açıkladı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 11:09
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İnce ve Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmenin perde arkası sızdı. Kritik tarihlere dikkat çekti

İnce ve Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmenin perde arkası sızdı. Kritik tarihlere dikkat çekti
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İnce ve Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen görüşmenin perde arkasını aktardı. Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Sibel Erdem, CHP'nin İnce ve Memleket Partisine açık kapı bıraktığını ve 31 Mart ile 9 Nisan tarihlerinin kritik önemde olduğunu aktardı.

“DAHA SİYASİYDİ”
Erdem açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Dün kritik bir görüşmeydi. Aslında belki de Cumhurbaşkanı aday sayısını belirleyecek bir görüşmeydi. En azından beklenti o yöndeydi ama görüşmenin içeriği kamuoyunun beklediği çerçevede gerçekleşmedi. Görüşme daha çok bir nezaket çerçevesinde gerçekleşti. Görüşme sonrasında İnce, yola devam mesajı verdi. Görüşmeye katılan kurmaylarla da konuştum görüşme sonrasında. Onlardan aldığım bilgi, izlenim ve kameralar karşısında yapılan açıklamaya baktığımda aslında kameralar karşısında yapılan görüşme, içerdeki görüşmeye göre daha siyasiydi.

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